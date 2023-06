Klimatyzacja z rządową dopłatą. Można dostać nawet 11 000 złotych

800 plus przyjęte przez rząd. Waloryzacja 500 plus z opóźnionym terminem wypłat?

Wysokość dopłaty na zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania jest różna na każdym z poziomów dofinansowania (zależnym od wysokości naszych dochodów):

przy podstawowym poziomie dofinansowania można dostać do 4400 zł lub maksymalnie do 40 proc. kosztów,

przy podwyższonym poziomie dofinansowania – do 7 800 zł lub maksymalnie do 70 proc. kosztów,

przy najwyższym poziomie dofinansowania – można dostać nawet 100 proc. zwrotu kosztów, przy ich maksymalnej wysokości 11 100 zł.

Klimatyzacja musi mieć klasę efektywności energetycznej na poziomie minimum A+. W ramach tego programu istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania (czyli pompy ciepła) w domach jednorodzinnych, które spełniają określone warunki. Dom musi być nowy i mieć podwyższony standard energetyczny.

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie 63 kWh na metr kwadratowy powierzchni domu rocznie dla wniosków złożonych w 2022 roku oraz 55 kWh dla wniosków złożonych w kolejnych latach funkcjonowania programu. Dotacje mają pokrywać do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji (dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny – do 45%). Mogą wynieść od 7 tysięcy do 21 tysięcy złotych. Wcześniej, do ubiegłego roku, wsparcie w ramach tego programu było przeznaczone wyłącznie na zakup fotowoltaiki lub magazynu energii. Od 2023 roku obejmuje również pompy ciepła i kolektory słoneczne.

Dofinansowanie do pomp ciepła, czyli klimatyzatorów z funkcją grzania, wynosi 4400 złotych (do 50% kosztów kwalifikowanych). Warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie instalacji fotowoltaicznej oraz korzystanie lub przechodzenie na system net-bilingu. Zakup i montaż klimatyzatora z funkcją ogrzewania uprawnia również do skorzystania z podatkowej ulgi termomodernizacyjnej, która jest dostępna dla osób inwestujących w poprawę efektywności cieplnej budynku.

