Sławomir Nowak, były minister transportu, wznowił działalność swojej firmy doradczej Europe Partners po okresie zawieszenia.

Nowak został członkiem Rady Nadzorczej firmy budowlanej Texom, sponsora Wisły Kraków.

Proces Sławomira Nowaka w Polsce został umorzony z powodu braku podstaw oskarżenia, ale główny proces dotyczący korupcji na Ukrainie wciąż trwa.

Firma Texom, w której Nowak zasiada w radzie nadzorczej, jest sponsorem strategicznym Wisły Kraków i żużlowej drużyny Texom Stal Rzeszów.

Sławomir Nowak wraca do biznesu. Został prezesem swojej spółki

Jak ustaliła Wirtualna Polska, z danych Krajowego Rejestru Sądowego wynika, że firma doradcza byłego ministra transportu Sławomira Nowaka, Europe Partners, wznowiła działalność na początku czerwca. Spółka, założona w 2017 roku, była nieaktywna od 1 stycznia 2023 roku do 5 czerwca bieżącego roku. Sławomir Nowak wcześniej był w zarządzie spółki od sierpnia 2020 roku do marca 2021 roku. W maju 2024 roku Nowak objął stanowisko prezesa i zastąpił Karolinę Kleszcz, swoją wieloletnią współpracowniczkę w rządzie PO-PSL.

Jak pisze WP, analiza danych finansowych Europe Partners pokazuje, że firma generowała wysokie przychody jedynie w początkowym okresie działalności. W 2017 roku sprzedaż usług osiągnęła poziom 812 tys. zł (z zyskiem 469 tys. zł), a rok później przychody spadły do 329 tys. zł, zysk był minimalny (3 tys. zł na minusie). Na koniec 2019 roku spółka zanotowała stratę w wysokości 110 tys. zł. Z kolei w latach 2021-2022 przychody firmy Nowaka wyniosły zero złotych.

Portal wskazuje, że Sławomir Nowak został niedawno (we wrześniu 2025) członkiem Rady Nadzorczej Krakowskiej firmy Texom. Firma budowlana jest m.in. sponsorem pierwszoligowej Wisły Kraków. Jak dowiedziało się WP, powodem decyzji o włączeniu Nowaka do rady było jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe.

Postępowanie w sprawie Sławomira Nowaka umorzone. Ale to nie koniec jego kłopotów

Kariera polityczna Sławomira Nowaka zakończyła się w atmosferze skandalu po ujawnieniu afery z luksusowym zegarkiem, który nie został wpisany do oświadczenia majątkowego. W 2016 roku podjął się kierowania ukraińską agencją drogową, ale w 2021 roku prokuratura postawiła mu zarzuty popełnienia kilkunastu przestępstw, głównie o charakterze korupcyjnym, podobne zarzuty dostał po stronie ukraińskiej

W Polsce oskarżano Sławomira nowaka m.in. o przyjmowanie łapówek w zamian za pomoc w uzyskaniu stanowisk w spółkach Skarbu Państwa. W lipcu 2020 roku został aresztowany, ale po dziewięciu miesiącach sąd uchylił areszt, stosując środki zapobiegawcze, w tym wysoką kaucję w wysokości miliona złotych.

Proces Sławomira Nowaka ruszył w 2024 roku roku, jednak we wrześniu 2025 roku Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów umorzył sprawę polskiego wątku afery korupcyjnej. Sąd argumentował decyzję "oczywistym brakiem podstaw oskarżenia". Prokuratura Regionalna w Warszawie nie zgadza się z tą decyzją i rekomenduje złożenie zażalenia. Należy pamiętać, że główny proces, dotyczący korupcji na Ukrainie, wciąż jest w toku.

Po umorzeniu postępowania sprawy, Nowak zamieścił wpis na X:

- Szanowni Państwo potwierdzam, na PIERWSZYM posiedzeniu Sąd Rejonowy w Warszawie umorzył postępowanie przeciwko mnie z powodu "oczywistego braku podstaw". Nie ma we mnie triumfalizmu, ale gorzka satysfakcja, że powoli, ale jednak nadchodzi sprawiedliwość. Wymiar sprawiedliwości wstaje z kolan. To nie koniec mojej wojny... Szkoda tylko tych lat i zrujnowanego życia... - napisał Nowak na X.

