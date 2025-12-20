Od 20 grudnia w Lidlu znajdziesz kolekcję Gino Rossi: męskie bluzy bawełniane (99,99 zł), swetry z wełną (99,99 zł) oraz eleganckie portfele z ekoskóry (59,99 zł).

Oferta świąteczna obejmuje także T-shirty Nike (69,99 zł) i bluzy damskie Sprandi (89,99 zł), idealne do codziennych, komfortowych stylizacji.

Dla mężczyzn przygotowano dresy U.S. Grand Polo by Livergy (49,99 zł/szt. lub para), piżamy (49,99 zł) oraz zestawy bokserek (35,97 zł/3 pary).

Wszystkie produkty dostępne są w atrakcyjnych cenach, często z dużymi obniżkami.

Gino Rossi – świąteczny styl i ponadczasowa elegancja

Zimowa oferta Lidla została wzbogacona o kolekcję Gino Rossi, skierowaną do osób, które cenią klasykę, jakość wykonania i uniwersalne fasony. Od 20 grudnia dostępne będą męskie bluzy z kapturem Gino Rossi, wykonane z wysokogatunkowej bawełny. Minimalistyczny haft z logo sprawia, że modele te sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i w bardziej swobodnych stylizacjach. Bluzy oferowane są 50 zł taniej, w cenie 99,99 zł/szt.

Na zimowe dni przygotowano również swetry Gino Rossi z dodatkiem wełny, inspirowane norweskimi wzorami. Wariant damski dostępny jest w promocji 60 zł taniej za 99,99 zł/szt., natomiast męski aż 80 zł taniej, w cenie 99 zł/szt. Kolekcję uzupełniają eleganckie portfele damskie i męskie Gino Rossi z ekologicznej skóry, wyposażone w funkcjonalne przegródki i zapakowane w estetyczne pudełka – w cenie 59,99 zł/szt.

Komfort i casualowe propozycje znanych marek

Świąteczna oferta Lidl Polska obejmuje także ubrania marek, które kojarzą się z wygodą i codziennym stylem. Wśród nich znalazły się klasyczne T-shirty Nike z krótkim rękawem, wykonane z bawełny i przeznaczone do codziennego użytkowania. Modele te dostępne są 20 zł taniej, w cenie 69,99 zł/szt.

Dla kobiet przygotowano bluzy damskie Sprandi z bawełną, o prostym kroju i uniwersalnym charakterze. To propozycja, która sprawdzi się zarówno w miejskich stylizacjach, jak i podczas domowego odpoczynku. Cena po obniżce wynosi 89,99 zł/szt., czyli 50 zł taniej.

U.S. Grand Polo by Livergy – praktyczne prezenty pod choinkę

W ofercie nie zabrakło również propozycji U.S. Grand Polo by Livergy. Na półkach pojawią się męskie bluzy dresowe oraz spodnie dresowe tej marki, dostępne 20 zł taniej w cenie 49,99 zł/szt. lub para.

Dla osób szukających praktycznych prezentów przygotowano także piżamy męskie z bawełną U.S. Grand Polo by Livergy w cenie 49,99 zł/zestaw oraz zestawy bokserek męskich – 3 pary w różnych wariantach kolorystycznych za 35,97 zł/zestaw. To funkcjonalne i uniwersalne propozycje, które doskonale wpisują się w świąteczny klimat.

Pieniądze To Nie Wszystko - Piotr Arak | 2025 12 15