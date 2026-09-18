GIS alarmuje: pilne wycofanie niebezpiecznych szklanek z rynku

Konsumenci w całej Polsce muszą zachować szczególną ostrożność. Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) opublikował 17 września 2026 roku pilne ostrzeżenie dotyczące produktu, który wielu z nas mogło znaleźć w swoim domu. Wycofanie z obrotu dotyczy szklanek o pojemności 500 ml, oznaczonych rozpoznawalnym logo popularnego likieru Malibu. Te szklanki były dodawane jako gratis w zestawach promocyjnych wraz z butelką Malibu o pojemności 700 ml.

Problem jest poważny i dotyczy bezpieczeństwa. Okazało się, że niewielkie, szklane wypustki, umieszczone na wewnętrznej powierzchni dna tych szklanek, mogą się w każdej chwili odłączyć. Stanowi to realne zagrożenie, ponieważ te drobne elementy szkła mogą dostać się do napoju, a następnie zostać połknięte lub spowodować skaleczenie jamy ustnej czy przełyku. Takie zdarzenie może mieć bardzo nieprzyjemne, a nawet groźne konsekwencje zdrowotne, dlatego reakcja musi być natychmiastowa.

Kto za to odpowiada i jakie działania podjęto?

Informacja o potencjalnym zagrożeniu dotarła do GIS ze strony szwedzkiego producenta, firmy The Absolut Company International AB, odpowiedzialnej za markę Malibu. To właśnie producent podjął decyzję o dobrowolnym wycofaniu wadliwych szklanek z rynku, wykazując odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich klientów. Niezwłocznie po otrzymaniu tej informacji, polski dystrybutor – firma Wyborowa S.A. z siedzibą w Warszawie – wdrożył procedurę wycofania kwestionowanego produktu z obrotu na terenie Polski. Dystrybutor opublikował również szczegółowe informacje dla konsumentów na swojej stronie internetowej, dokładnie opisując całą sytuację i wskazując, jak należy postąpić z niebezpiecznym artykułem.

Działania te są kluczowe, aby jak najszybciej dotrzeć do wszystkich, którzy mogli nabyć zestaw z wadliwą szklanką. Ujawnienie takich informacji publicznie i podjęcie szybkich kroków to podstawa w zarządzaniu kryzysowym związanym z bezpieczeństwem produktów. Zarówno producent, jak i dystrybutor aktywnie współpracują z organami urzędowej kontroli, aby zminimalizować ryzyko i chronić konsumentów przed potencjalnymi urazami.

Co musisz zrobić, jeśli posiadasz taką szklankę?

Jeśli w Twoim domu znajduje się szklanka z logo Malibu o pojemności 500 ml, którą otrzymałeś w zestawie promocyjnym z likierem, najważniejsze jest, abyś natychmiast zaprzestał jej używania. Nie ryzykuj zdrowia swojego ani swoich bliskich. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka szklanka wydaje się nienaruszona, potencjalne ryzyko odłączenia się drobnych elementów szkła jest zbyt duże, by je ignorować.

Zalecenie jest jednoznaczne: szklankę należy zutylizować. Dystrybutor prosi wszystkich konsumentów o wyrzucenie jej zgodnie z obowiązującymi zasadami segregacji odpadów. Nie próbuj naprawiać szklanki ani używać jej do innych celów – jej przeznaczenie do kontaktu z żywnością zostało zakwestionowane ze względu na wady konstrukcyjne. Bezpieczeństwo jest priorytetem, dlatego nie wahaj się ani chwili i pozbądź się potencjalnego zagrożenia ze swojego otoczenia. Szybka reakcja uchroni Cię przed niepotrzebnym ryzykiem.

Co musisz wiedzieć?

Nazwa produktu: Szklanka o pojemności 500 ml z logo Malibu sprzedawana w zestawie z butelką likieru Malibu o pojemności 700 ml

Szklanka o pojemności 500 ml z logo Malibu sprzedawana w zestawie z butelką likieru Malibu o pojemności 700 ml Producent: The Absolut Company International AB, Marieviksgatan 19 b, 117 60 Stockholm, Szwecja

The Absolut Company International AB, Marieviksgatan 19 b, 117 60 Stockholm, Szwecja Dystrybutor w Polsce: Wyborowa S.A., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

Wyborowa S.A., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa Zagrożenie: Ryzyko odłączenia się drobnych szklanych elementów z wewnętrznej powierzchni dna, co może prowadzić do skaleczeń.

Te produkty zostały wycofane ze sklepów. Stwarzają zagrożenie dla zdrowia. Lepiej ich nie używać!

4