Główny Inspektorat Sanitarny po raz kolejny bije na alarm. Już 28 sierpnia 2026 roku wydano pierwsze ostrzeżenie dotyczące popularnego zielonego pesto. Teraz, z dniem 18 września 2026 roku, sytuacja staje się poważniejsza. Producent, firma MW FOOD Sp. z o.o., rozszerzył akcję prewencyjnego wycofania, obejmując nią kolejną partię produktu. Przyczyną jest podejrzenie zanieczyszczenia jednego z kluczowych surowców groźną bakterią Clostridium botulinum, która wytwarza toksynę botulinową, potocznie zwaną jadem kiełbasianym.

GIS ostrzega: groźna toksyna w zielonym pesto

Toksyna botulinowa to substancja niezwykle niebezpieczna dla zdrowia, a nawet życia człowieka. Jej spożycie może prowadzić do botulizmu - poważnego zatrucia pokarmowego. Początkowe objawy obejmują nudności, wymioty, biegunkę lub zaparcia, a także osłabienie mięśni, problemy ze wzrokiem (podwójne widzenie, opadanie powiek) oraz trudności w połykaniu i mówieniu. W skrajnych przypadkach botulizm może prowadzić do paraliżu układu oddechowego i śmierci, jeśli nie zostanie szybko podjęte leczenie. Dlatego tak ważne jest, aby natychmiast reagować na wszelkie ostrzeżenia sanitarne.

Najnowsze ostrzeżenie GIS dotyczy konkretnego produktu, który z pewnością często gości na polskich stołach: Pesto alla Genovese. Zielony sos bazyliowy Pesto z orzechami arachidowymi i włoskimi serami, Łowicz, w opakowaniu 180 g. Nowo wycofana partia oznaczona jest numerem L605193FE A, a jej termin przydatności do spożycia to 08.2027. Ten produkt, wyprodukowany dla MW FOOD Sp. z o.o. z Wadowic, stanowi teraz przedmiot intensywnych działań służb sanitarnych.

Jakie kroki podjął producent i organy kontroli?

Firma MW FOOD, po otrzymaniu informacji o potencjalnym zanieczyszczeniu surowca, podjęła decyzję o prewencyjnym wycofaniu dodatkowej partii pesto. Producent natychmiast poinformował swoich odbiorców, prosząc o zablokowanie wskazanej partii na magazynach i wstrzymanie sprzedaży. Jest to standardowa procedura w takich przypadkach, mająca na celu jak najszybsze odizolowanie potencjalnie niebezpiecznych produktów od konsumentów.

Warto jednak podkreślić, że pierwsze wyniki badań, przeprowadzone na próbkach wyrobu gotowego z partii L605192FE I (objętej wcześniejszym ostrzeżeniem) oraz właśnie z nowo wycofanej partii L605193FE A, nie wykazały obecności genu ntnh. Ten gen jest wskaźnikiem obecności bakterii Clostridium botulinum. Mimo tych wstępnych, pozytywnych wyników, producent kontynuuje działania wyjaśniające i oczekuje na kolejne zlecone badania. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej ściśle współpracują z firmą, monitorując cały proces wycofywania i prowadząc własne postępowanie wyjaśniające, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo.

Co to oznacza dla ciebie?

Sytuacja ta pokazuje, jak ważna jest czujność konsumentów. Pomimo, że badania na gotowym produkcie nie wykazały jeszcze jednoznacznie obecności toksyny, prewencyjne wycofanie jest działaniem odpowiedzialnym. Oznacza to, że ryzyko istnieje, a dla własnego bezpieczeństwa należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń GIS. Pamiętaj, że zdrowie jest najważniejsze, a unikanie potencjalnie skażonej żywności to jedyny skuteczny sposób na uniknięcie poważnych konsekwencji.

Jeśli posiadasz w swojej kuchni wspomniane zielone pesto marki Łowicz z partii L605193FE A, pod żadnym pozorem go nie spożywaj. Nawet niewielka ilość toksyny botulinowej może być groźna. Najbezpieczniej jest zwrócić produkt do miejsca zakupu lub po prostu go wyrzucić. W przypadku, gdy już spożyłeś produkt z tej partii i zauważyłeś u siebie niepokojące objawy, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem lub wezwij pomoc medyczną.

Co musisz wiedzieć?

Produkt: Pesto alla Genovese. Zielony sos bazyliowy Pesto z orzechami arachidowymi i włoskimi serami

Pesto alla Genovese. Zielony sos bazyliowy Pesto z orzechami arachidowymi i włoskimi serami Marka: Łowicz

Łowicz Gramatura: 180 g

180 g Numer partii objętej ostrzeżeniem: L605193FE A

L605193FE A Termin przydatności do spożycia: 08.2027

08.2027 Producent dla: MW FOOD Sp. z o.o., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice

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