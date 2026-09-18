Długi sprzed 1999 roku znikną

Nowe przepisy dotyczą należności dochodzonych przez ZUS, które powstały przed 1 stycznia 1999 roku. Warunek jest jeden: dług nie może być zabezpieczony hipoteką.

Za ustawą zagłosowało 252 posłów, przeciw było 148, a 40 wstrzymało się od głosu.

Autorzy ustawy przekonują, że dalsze ściganie części tych należności jest po prostu nieopłacalne. Długi są bardzo stare, a ich wyegzekwowanie w wielu przypadkach okazuje się niezwykle trudne.

ZUS więcej wydaje, niż odzyskuje

Według danych przedstawionych przez resort pracy wpływy z egzekucji należności za okres sprzed 1999 roku wynoszą w ostatnich latach około 4 mln zł rocznie.

Tymczasem dalsze prowadzenie postępowań kosztuje. Ministerstwo wyliczyło, że w ciągu najbliższych 10 lat wydatki na dochodzenie tych należności mogłyby sięgnąć około 135 mln zł. Przewidywane wpływy wyniosłyby natomiast około 13,9 mln zł.

Dlatego ustawodawcy uznali, że dalsze ściganie części bardzo starych długów nie ma ekonomicznego uzasadnienia.

Umorzenie nastąpi automatycznie

Dla zadłużonych ważne jest również to, że nie będą musieli składać wniosków o umorzenie.

Jeżeli dana należność spełni warunki określone w ustawie, zostanie umorzona z mocy prawa. ZUS nie będzie musiał wydawać w każdej sprawie osobnej decyzji.

Osoba, której dług zostanie objęty ustawą, będzie jednak mogła zrezygnować z umorzenia. W tym celu trzeba będzie złożyć odpowiednie oświadczenie w ZUS.

Nie wszystkie długi znikną

Nowe przepisy nie obejmą wszystkich starych należności. Wyłączone zostały przede wszystkim długi zabezpieczone hipoteką.

Jak wskazują autorzy regulacji, takie zabezpieczenie daje ZUS realną możliwość odzyskania pieniędzy z majątku dłużnika.

Według szacunków ten wyjątek dotyczy około 3,8 tys. płatników składek.

Teraz ustawa trafi do Senatu

Przyjęcie ustawy przez Sejm nie oznacza jeszcze, że przepisy zaczną obowiązywać. Teraz dokument trafi do Senatu. Następnie, po zakończeniu całej ścieżki legislacyjnej, nowe rozwiązania będą mogły wejść w życie.

Jeżeli ustawa zostanie ostatecznie przyjęta, tysiące płatników zyskają możliwość zamknięcia spraw dotyczących bardzo starych należności wobec ZUS. Łączna wartość objętych umorzeniem długów jest szacowana na około 315 mln zł.

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