Służby w polskiej firmie. W tle nielegalny handel sklejką z Białorusi

Służby celne w polskiej firmie

Chodzi o sytuację pomorskiej firmy Kornix. Firma oferuje szeroki wybór rozmaitych sklejek oraz szeroki wybór tkanin i akcesoriów tapicerskich. Jak podaje nasz informator, 24 lipca 2024 roku do dwóch siedzib firmy Kornix (Kornix sp. z o.o. oraz Kornix Forest sp. z o.o.) w Wejherowie przy ul. Podmiejskiej 12 oraz w Skarszewach przy ul. Kościerskiej 18 wkroczyli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej oraz żołnierze Żandarmerii Wojskowej. Tego dnia natychmiast zakłady zostały zamknięte. Według naszego informatora, w siedzibie firmy miało dojść do przeszukań, zabezpieczenia sklejki oraz zajęcia dokumentów i rzeczy. Jaki mógł być powód takiej akcji służb u polskiego przedsiębiorcy? - Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi postępowanie dotyczące naruszenia zakazu nabywania, a następnie przewozu do Unii Europejskiej drewna i produktów drzewnych pochodzących z Białorusi, to jest o czyn z art. 15 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, jednak z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa nie jest możliwe udzielenie innych informacji – odpowiada prokurator Mariusz Duszyński. Niestety, pomimo wielokrotnych prób kontaktu z zarządem firmy, ten do momentu publikacji nie udzielił odpowiedzi na nasze pytania i nie zajął swojego stanowiska w przedstawionej sprawie.

Drewno z Białorusi a nie z Kazachstanu

Tymczasem branża od dłuższego czasu alarmuje o łamaniu unijnych przepisów dotyczących sprowadzania materiałów meblarskich pochodzących z Białorusi i Rosji. Odbywają się także specjalne edukacyjne szkolenia na temat embarga. Na przykład pod koniec maja odbył się w siedzibie Pracodawców RP webinar zorganizowany przez Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce oraz Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, zatytułowany: „Ryzyko konsekwencji łamania dyrektyw unijnych na przykładzie nielegalnego importu sklejki z Rosji i Białorusi – jak chronić Twoją firmę?”. Podczas webinaru, w którym uczestniczyło 140 osób, omówiono skalę wpływu nielegalnego importu sklejki z Rosji i Białorusi, jego wpływ na gospodarkę i branżę płyt drewnopochodnych w Polsce i w Europie oraz ryzyko karne i finansowe dla zarządów i firm, które kupują taką sklejkę. Prezentacja dostępna jest na stronie Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce.