Słynny polski sportowiec ambasadorem znanej marki odzieżowej

Adam Małysz w świecie mody. Sportowiec został ambasadorem znanej marki

Wizerunek Adama Małysza kojarzy się przede wszystkim z kombinezonem narciarskim, goglami i kaskiem pomimo tego, że jego kariera sportowa zakończyła się już kilka lat temu. W 2022 roku objął stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego.

W związku z tym zmianom musiały ulec jego przyzwyczajenia odzieżowe - wymagany strój stał się bardziej elegancki i formalny. Wtedy na jego drodze stanęła odzieżowa marka premium - Lancerto. Adam Małysz został wybrany na najnowszego ambasadora Lancerto. Jak informuje portal Fashion Biznes w ramach współpracy na linii sportowiec- marka, specjaliści marki doradzą byłemu sportowcowi w zakresie dopasowania stylizacji oraz zapewnią zestawy zarówno na negocjacje i biznesowe spotkania jak i na co dzień.

Adam Małysz w Lancerto. Jak doszło do współpracy?

"Nie da się ukryć, że zawsze bliższe były mi stroje sportowe, a te bardziej formalne, jak garnitury, zakładałem od święta. To wszystko zmieniło się, kiedy w zeszłym roku zostałem prezesem PZN. Nowe stanowisko to nie tylko nowe wyzwania i projekty, ale także inne niż do tej pory otoczenie oraz klimat spotkań służbowych. Wiąże się z tym także konieczność częstszego sięgania po eleganckie stylizacje. Stąd też pomysł sformalizowania współpracy. Od kilku lat jestem fanem LANCERTO, dlatego bardzo się cieszę, że to właśnie ta polska marka będzie mnie wspierać i doradzać mi w dziedzinie mody. Wiem, że ja i moja szafa jesteśmy w dobrych rękach" - podkreślił Adam Małysz cytowany przez portal "Fashion Biznes".

"Możemy zdradzić, że prywatnie Adam Małysz jest już od dłuższego czasu stałym gościem i klientem jednego z naszych salonów. Dlatego też zawiązana właśnie współpraca jest czymś zupełnie naturalnym i bardzo autentycznym. Jesteśmy dumni, że to właśnie my będziemy mogli wspierać jednego z najbardziej utytułowanych i popularnych polskich sportowców na kolejnym etapie jego kariery" - wskazał Michał Grochala, Brand Manager LANCERTO.

Współpraca będzie realizowana za pośrednictwem mediów społecznościowych, na profilach marki i Adama Małysza - Instagramie, Facebooku oraz TikToku.

