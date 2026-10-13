Decyzja sieci Smyk i Biedronka o wycofaniu części asortymentu na Halloween.

Usunięcie ze sprzedaży plastikowych, "zakrwawionych" noży, tasaków i sierpów.

Reakcja na niedawne akty przemocy w szkołach i troska o dobro dzieci.

Oficjalne oświadczenia firm podkreślające poczucie odpowiedzialności społecznej.

Nagła decyzja dwóch wielkich sieci handlowych

Na sklepowych półkach w Biedronce i Smyku przed tegorocznym Halloween nie znajdziemy już plastikowych, "zakrwawionych" noży, tasaków czy sierpów. Obie sieci handlowe podjęły nagłą i stanowczą decyzję o usunięciu z oferty części asortymentu związanego z tym świętem. To ruch, który z pewnością zauważą klienci przygotowujący się do halloweenowych zabaw rodem ze Stanów Zjednoczonych.

Polskie Radio RDC informuje, że decyzja dotyczy przede wszystkim tych akcesoriów, które mogą budzić negatywne skojarzenia, szczególnie w obecnej, napiętej atmosferze społecznej. Chodzi o gadżety imitujące niebezpieczne narzędzia, często z drastycznymi elementami, jak sztuczna krew. Sieci Smyk i Biedronka wycofują produkty, które do tej pory były stałym elementem halloweenowych przebrań, kierując się poczuciem odpowiedzialności.

Ruch ten jest o tyle znaczący, że dotyczy dwóch gigantów na polskim rynku. Biedronka to największa sieć dyskontów, a Smyk jest liderem w kategorii produktów dla dzieci. Ich wspólne działanie może wyznaczyć nowy standard dla całej branży handlowej w Polsce, jeśli chodzi o sprzedaż kontrowersyjnych zabawek i akcesoriów okolicznościowych.

Powód wycofania kontrowersyjnego asortymentu

Powód jest bardzo poważny: ostatnie, tragiczne wydarzenia w polskich szkołach. Seria brutalnych ataków, które wstrząsnęły krajem, sprawiła, że sprzedaż zabawek imitujących zakrwawione narzędzia stała się po prostu niestosowna. W obecnej sytuacji plastikowe noże i tasaki przestały być niewinnym elementem przebrania, a zaczęły budzić jak najgorsze skojarzenia.

Obie firmy w swoich oświadczeniach podkreślają, że działają w poczuciu odpowiedzialności społecznej i z troski o dobro dzieci. To właśnie dlatego Biedronka i Smyk wycofują produkty, które w obecnych okolicznościach mogłyby wywoływać lęk i nawiązywać do prawdziwej przemocy. Sieci handlowe uznały, że ważniejsze od zysku jest dostosowanie oferty do nastrojów społecznych i ochrona najmłodszych. Warto zauważyć, że psychologia biznesu mogłaby zadziałać przeciwskutecznie do spodziewanych zysków, gdyby sieci jednak nie zrezygnowały z wycofania asortymentu. Klienci najpewniej zauważyliby niestosowny kontekst względem ostatnich dni i firmy zanotowałyby wielkie straty wizerunkowe.

W związku z ostatnimi wydarzeniami oraz kierując się troską o dobro dzieci i młodzieży, podjęliśmy decyzję o wycofaniu wybranych produktów halloweenowych, które mogą budzić niezamierzone skojarzenia. Uznaliśmy, że w obecnych okolicznościach najważniejsze jest dostosowanie oferty do społecznego kontekstu i oczekiwań naszych klientów - podkreśliła sieć Biedronka w oświadczeniu dla redakcji RDC.pl.

W podobnym tonie wypowiedziała się Katarzyna Czechowska-Jakubowska, specjalistka ds. marketingu w sieci Smyk.

W poczuciu pełnej odpowiedzialności społecznej oraz z szacunku dla emocji rodziców i dzieci, zarząd podjął decyzję o wycofaniu ze sprzedaży w całej sieci stacjonarnej oraz w sklepie online wszelkich akcesoriów z asortymentu halloweenowego, zawierających motywy imitujące niebezpieczne narzędzia (takie jak plastikowe noże, tasaki) oraz elementy drastyczne - zaznaczyła.

Odpowiedzialność biznesu w cieniu szkolnych tragedii

Decyzja sieci Smyk i Biedronka nie wzięła się znikąd. To bezpośrednia odpowiedź na atmosferę strachu i niepokoju, jaka zapanowała w Polsce po fali aktów przemocy w szkołach. W ramach działań prewencyjnych służby skontrolowały ponad 65 tysięcy placówek oświatowych, a w związku z groźbami zatrzymano aż 117 osób. W takiej rzeczywistości sprzedawanie dzieciom zabawek udających narzędzia zbrodni stało się nie do obrony.

Ruch obu firm to modelowy przykład odpowiedzialności społecznej biznesu. Zamiast czekać na odgórne regulacje czy apele rządu, same zareagowały na nastroje społeczne. Jak podkreśliła sieć Smyk, jej asortyment ma służyć "wyłącznie bezpiecznej, beztroskiej zabawie", dlatego tegoroczna oferta skupi się na motywach bajkowych i przyjaznych dzieciom. Decyzja o wycofaniu kontrowersyjnych zabawek na Halloween pokazuje, że firmy coraz mocniej liczą się z głosem opinii publicznej i emocjami swoich klientów.

To ważny sygnał dla całego rynku. Krok podjęty przez Biedronkę i Smyka może zapoczątkować szerszą dyskusję na temat tego, jakie produkty powinny trafiać do najmłodszych, zwłaszcza w kontekście tak trudnych wydarzeń.

Warto pamiętać, że w obliczu kryzysu dostępne jest wsparcie. Dzieci i młodzież mogą uzyskać pomoc psychologiczną pod numerem telefonu zaufania 116 111. Dorośli znajdą ją na stronie 116sos.pl, a wszelkie nielegalne i szkodliwe treści w internecie można zgłaszać do zespołu Dyżurnet.pl.

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