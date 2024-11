Sondaż IBRIS odnośnie alkoholu. Piwo rządzi

Piwo najpowszechniej wybierane wśród napojów alkoholowych

- Piwo jest najczęściej wybieranym pierwszym napojem alkoholowym i regularnie spożywane przez 33% konsumentów piwa przynajmniej raz w tygodniu – znacząco wyżej niż wino (15,4% co najmniej raz w tygodniu) i napoje spirytusowe (12,8% co najmniej raz w tygodniu). Wódka czy wino są zatem postrzegane jako napoje bardziej okazjonalne, co podkreśla ich ekskluzywność i znaczenie przy specjalnych okazjach, w przeciwieństwie do dosyć ‘rutynowego’ spożycia piwa – czytamy w raporcie IBRIS.

Piwo to tez alkohol, nadużywanie piwa to alkoholizm

Przez wiele lat popularny był pogląd, że nieszkodliwa ilość alkoholu to ok 20 g czystego spirytusu dziennie, tzn. jedno piwo. Jednak w pewnym momencie zaczęły się pojawiać opinie, że taka dawka również jest szkodliwa, a najlepszą dla zdrowia opcją jest brak alkoholu. Niezależnie który pogląd jest prawdziwy, nie ulega wątpliwości, że spożywanie nadmiaru piwa szkodzi. Jak tą kwestię oceniają ankietowani?

- Nadużywanie alkoholu najczęściej definiowane jest przez codzienne lub regularne picie piwa – aż 20% respondentów wskazuje spożywanie 2-3 piw dziennie jako ‘nadużywanie alkoholu’ – czytamy w raporcie IBRIS.

Piwo z mocną reprezentacją w reklamach i na rynku

Według KRRiT w 2022 roku tylko w samej telewizji wyemitowano 2 972 godziny reklam piwa, co daje 124 dni emisji. Gdyby je skumulować do jednego kanału TV, przez ponad 4 miesiące nadawałby tylko reklamy piwa przez całą dobę.

W 2022 r. produkcja i sprzedaż piwa umożliwiły stworzenie ponad dwóch milionów miejsc pracy, co stanowi blisko jeden procent zatrudnienia w UE. 118 tys. miejsc pracy przypadało na sektor piwowarski, 217 tys. na dostawców, szczególnie w rolnictwie, 220 tys. na handel i aż 1,5 miliona na sektor hotelarsko-gastronomiczny.