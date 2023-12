Spada waloryzacja dodatków emerytalnych! A inflacja wciąż jest wysoka

800 plus tylko dla pracujących! Polacy już zdecydowali

Spadek waloryzacji dodatków emeryckich w 2024 roku!

Emerytom poza podstawowymi świadczeniami przysługują również dodatki, o ile spełniają odpowiednie warunki. Tak jak podstawowe emerytury, dodatki są waloryzowane. jak wynika z danych, waloryzacja w 2024 roku najprawdopodobniej nie będzie już tak wysoka jak w 2023 roku.

Waloryzacja w bieżącym roku wynosiła 14,8 proc., co miało być wynagrodzeniem za dwucyfrową inflację w 2022 roku. Inflacja po sięgnięciu szczytu w I kwartale 2023 roku zaczęła spadać, a obecnie drugi miesiąc z rzędu utrzymuje się na poziomie 6,6 proc. (dane GUS z listopada). Jeśli weźmiemy też pod uwagę październikowy odczyt GUS (najnowsze dane) dotyczący wzrostu płac, to wiemy, że wyniosły 12,8 proc. Tym samym waloryzacja powinna wynieść 7,84 proc.

Przy wskaźniku na tym poziomie, dodatek pielęgnacyjny (który przysługuje seniorom powyżej 75. roku życia, lub niezdolnym do samodzielnej egzystencji) powinien wzrosnąć z 294,39 zł do 317,47 zł (wzrost o 23,08 zł). Z kolei najwyżej wyceniany dodatek do renty dla inwalidy wojennego po waloryzacji 7,84 proc. wyniesie 1215,49 zł (podwyżka o 88,37 zł).

Kiedy będą wypłacane dodatki po waloryzacji?

Ostateczny wskaźnik waloryzacji będzie ogłoszony w lutym 2024 roku i bedzie oparty o wcześniej wymienione dane gospodarcze GUS z 2023 roku. Wypłaty zwaloryzowanych świadczeń ruszą w marcu 2024 roku.

Należy pamiętać, że przewidywany spadek waloryzacji, to dopiero początek dłuższego trendu. Niższa inflacja (która powinna spadać w dłuższej perspektywie) spowoduje również niższy wzrost emerytur i już w 2025 roku waloryzacja będzie prawdopodobnie jeszcze niższa.

Dokładne wyliczenia dodatków emerytalnych możecie sprawdzić w naszej galerii.

