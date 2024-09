Spadają ceny w sieciach handlowych! Gdzie jest najtaniej? Nowy lider

Powódź to siła wyższa. Konsekwencje prawne

Jak podaje ASM Sales Force Agency, spadek cen odnotowano w ośmiu sieciach handlowych, a w pozostałych pięciu ceny badanych produktów były wyższe niż w lipcu. W pięciu sieciach średnie ceny koszyków wyniosły ponad 300 zł. Największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego - o prawie 3,6 proc. - zanotowano w sieci Biedronka, największy spadek - o ponad 42 proc. w sklepach Lidl.

W skali roku spadek cen odnotowano w siedmiu na 13 badanych sieci. Największy spadek ceny koszyka odnotowano w sieci Lidl, w której średnia cena koszyka w sierpniu 2024 r. była niższa o prawie 45 zł niż w 2023 r., czyli o niemal 20 proc. Wzrost cen zaobserwowano w sześciu sieciach. Były to m.in. Biedronka (17,78 proc.), Dino (10,91 proc.), POLOmarket (8,63 proc.) czy Kaufland (3,89 proc.). Średnia wartość koszyka zakupowego spadła rok do roku o 0,29 proc. z 285,02 zł w sierpniu 2023 r. do 284,20 zł w sierpniu 2024 r.

Najtańsze zakupy. Niespodziewana zmiana lidera

Średni koszt koszyka zakupowego w sierpniu najniższy był w sieci Lidl i wynosił 183,55 zł. Różnice w średniej cenie koszyka między pierwszym a drugim i trzecim sklepem w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 13,65 zł (Auchan) i 89,30 zł (Biedronka).Najdroższe zakupy zrobimy w sieci POLOmarket, gdzie za koszyk produktów trzeba było zapłacić aż 330 zł.

Handlowcy wciąż prowadzą bardzo aktywną politykę, jeśli chodzi o kontrolowanie poziomu cen. U progu jesieni możemy się spodziewać utrzymania tego trendu. Jego zatrzymanie może być związane z rosnącymi kosztami energii i presją płacową ze strony pracowników" – ocenił wyniki z raportu Kamil Kruk z ASM Sales Force Agency.

Co podrożało, a co staniało?

W sierpniu 2024 r. w stosunku do 2023 roku podrożało sześć na 10 kategorii produktów: mrożonki, napoje, nabiał, słodycze, produkty sypkie oraz używki i piwo. W ujęciu rok do roku spadek odnotowały natomiast produkty tłuszczowe, chemia domowa i kosmetyki, dodatki, oraz mięso, wędliny i ryby. W największym stopniu zdrożały napoje.

