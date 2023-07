Koszyk zakupów tanieje

Według wszelkich prognoz szczyt inflacji jest już za nami, co przekłada się na ceny w sklepach. Za koszyk zakupowy Business Insidera i aplikacji PanParagon, składający się z 14 podstawowych produktów spożywczych niedawno trzeba było zapłacić blisko 140 zł. W porównaniu z okresem majówki 2023 koszyk potaniał już o ponad 10 proc. i dziś trzeba za niego zapłacić 125,10 zł. Dane pochodzą bezpośrednio z paragonów Polaków. Najnowsze badania obejmują tydzień pomiędzy 5 a 11 lipca. Tydzień wcześniej za ten sam koszyk trzeba było zapłacić 129 zł 71 gr.

Co staniało najbardziej?

Jak pisze businessinsider.pl - spadki cen są zasługą jedynie kilku sezonowych produktów. Pierwsza to papryka, która staniała z ok. 17 zł do ok. 14 zł. Drugi produkt, który zaliczył ogromny spadek cen to pomidory malinowe. Ich cena w ciągu niespełna trzech miesięcy spadła o połowę — z prawie 20 do nieco ponad 10 zł za kilogram. Nieznacznie tańsze są też marchewka i jabłka. Z produktów, których ceny spadają, warto wymienić również masło. To w ciągu tygodnia potaniało o 22 gr za kostkę. Symbolicznie spadły również ceny mleka, kiełbasy śląskiej oraz cukru.

Koszyk zakupów - jakie produkty nadal drożeją?

Pozostałe artykuły spożywcze utrzymują swoje ceny, a niektóre nadal drożeją. Mowa tu m.in. o oleju, ziemniakach, mące, kajzerkach, piersi z kurczaka czy brokułach. W koszyku znalazło się sześć produktów, które w porównaniu z ubiegłym tygodniem mają wyższe ceny oraz osiem, które potaniały. Skala obniżek w przypadku wspomnianych warzyw jest jednak na tyle dużą że cały koszyk stał się najtańszy od ponad dwóch miesięcy.

Aplikacja PanParagon

PanParagon to popularna aplikacja do wyszukiwania najnowszych promocji oraz przechowywania paragonów w formie elektronicznej. Dzięki anonimowym danym, które trafiają do systemu, można tworzyć analizy cen i rodzajów kupowanych produktów. Aplikacja została pobrana już ponad 700 tys. razy. W ciągu miesiąca trafia tam ok. 180 tys. paragonów, a w ciągu tygodnia – ok. 45 tys.

