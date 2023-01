Spadek Benedykta XVI. Jaki majątek zostawił po sobie papież emeryt?

Majątek Benedykta XVI

Zmarły papież Benedykt XVI po abdykacji opuścił Pałac Apostolski z przysłowiową jedna walizką. W 2013 roku podejmując decyzję o abdykacji, jako pierwszy papież od 600 lat, pojął jednocześnie decyzję o swoim majątku niezwykle cennym nie tylko pod względem materialnym, ale i duchowym. Po tym jak Benedykt XVI ogłosił 11 lutego 2013 roku, że rezygnuje z pełnienia funkcji głowy Kościoła, musiał mieć świadomość, że niemal cały swój dorobek życia pozostawi w Pałacu Apostolskim. Zgodnie z regułą do nowego miejsca zamieszkania, czyli do rezydencji w Ogrodach Watykańskich, mógł zabrać z sobą jedynie przedmioty osobiste, jak np. rodzinne zdjęcia, ale i otrzymane prezenty (np. ceramiczne figurki kotów) i osobiste listy. Z przedmiotów dekoracyjnych czy wyposażenia mógł zabrać tylko fortepian. Pozostałe przedmioty musiały pozostać na miejscu. Co ciekawe, papież odchodząc na emeryturę papieską, musiał pozostawić rozmaite osobiste dokumenty, książki i swoje autorskie prace naukowe. Po jego rezygnacji z najwyższego kościelnego urzędu i przeprowadzce w inne miejsce odosobnienia, miały one trafić do tajnego watykańskiego archiwum, gdzie miały być przechowywane. Zatem Benedykt XVI de facto miał niewiele. Warto przypomnieć, że papież-senior Benedykt XVI zrezygnował z przyjęcia spadku po swoim zmarłym w 2020 roku bracie Georgu. W tej sytuacji właścicielem całej spuścizny po Georgu Ratzingerze została Stolica Apostolska. To samo teraz dotyczy pozostawionego majątku papieża Benedykta XVI.

