Superbakterie odporne na antybiotyki śmiertelnym zagrożeniem! Mogą zabić miliony i wywołać światowy kryzys

Jak alarmuje think tank Centrum Rozwoju Globalnego (CGD), do 2050 roku superbakterie odporne na antybiotyki mogą zabić miliony ludzi i doprowadzić do strat w globalnej gospodarce sięgających 1,7 biliona dolarów! Najbardziej skutki odczują największe gospodarki, tj. Chiny, USA i Unia Europejska.

i Autor: Getty Images