i Autor: Krajowa Rada Notarialna/ Materiały prasowe 16. Dzień Otwarty Notariatu - 22 listopada 2025

Testament, który ciągle odkładasz na później? Spadek, o który nie wiesz, jak się upomnieć? Zakup mieszkania, przy którym obawiasz się popełnić błąd? 22 listopada nie musisz już czekać na wizytę w kancelarii – notariusze sami wyjdą do ludzi. W całej Polsce, za darmo i bez zapisów. Wystarczy telefon, czat lub spotkanie w jednym z 54 miast. To szansa, by w ciągu jednego dnia wyjaśnić sprawy, które zwykle budzą najwięcej obaw i kosztują najwięcej nerwów.

W sobotę 22 listopada notariusze będą odpowiadać na pytania:

osobiście – w 54 miastach,

telefonicznie – w całej Polsce,

na czacie,

przez media społecznościowe.

To wyjątkowa okazja, by wyjaśnić sprawy, które najczęściej odkładamy „na później”: spadki, testament, darowizna, zakup mieszkania czy kwestie majątkowe w rodzinie.

Wiele problemów wynika z tego, że ludzie po prostu nie wiedzą, że coś trzeba sprawdzić, zgłosić albo zabezpieczyć. Dlatego chcemy pomóc zawczasu uniknąć kłopotów

– mówi not. Magdalena Arendt, wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej, która jest głównym organizatorem akcji.

Czego najbardziej boją się Polacy?

Z wcześniejszych edycji wiadomo, że wcale nie jesteśmy pewni w sprawach prawnych.

Najczęstsze obawy:

młodzi obawiają się kwestii prawnych związanych ze wspólnym mieszkaniem czy małżeństwem,

rodzice często nie wiedzą, jak zabezpieczyć przyszłość dzieci,

seniorzy martwią się, jak bezpiecznie przekazać majątek,

przedsiębiorcy chcą uchronić firmę przed długami.

Podczas ubiegłorocznej edycji Dnia Otwartego Notariatu notariusze udzielili ponad 3 tys. informacji prawnych, odebrali ponad 1600 połączeń telefonicznych i tłumaczyli zawiłe procedury przez łącznie ok. 270 godzin. To dowód realnej skali potrzeb i zainteresowania odbiorców.

Prawo po ludzku – o co możesz zapytać?

Notariusze tłumaczą prawo prostym językiem, bez żargonu i niezrozumiałych formułek.

W tym roku będą pomagać m.in. w sprawach:

testamentów, spadków, zachowku i darowizn,

umów majątkowych i bezpiecznego podziału majątku,

kupna i sprzedaży nieruchomości, ksiąg wieczystych, najmu okazjonalnego, pełnomocnictw,

zakładania i zmian w spółkach,

spraw związanych z majątkiem za granicą.

Ponad 600 notariuszy do dyspozycji

Podczas tegorocznej edycji w całej Polsce dyżurować będzie ponad 600 notariuszy. Do wyboru:

11 numerów telefonów,

czat na Facebooku „Porozmawiaj z notariuszem” .

. spotkania twarzą w twarz w 54 miastach, m.in. w galeriach handlowych, bibliotekach i urzędach.

Pełna lista miejsc i form kontaktu dostępna jest na stronie: 👉 www.porozmawiajznotariuszem.pl