Testament, który ciągle odkładasz na później? Spadek, o który nie wiesz, jak się upomnieć? Zakup mieszkania, przy którym obawiasz się popełnić błąd? 22 listopada nie musisz już czekać na wizytę w kancelarii – notariusze sami wyjdą do ludzi. W całej Polsce, za darmo i bez zapisów. Wystarczy telefon, czat lub spotkanie w jednym z 54 miast. To szansa, by w ciągu jednego dnia wyjaśnić sprawy, które zwykle budzą najwięcej obaw i kosztują najwięcej nerwów.
W sobotę 22 listopada notariusze będą odpowiadać na pytania:
- osobiście – w 54 miastach,
- telefonicznie – w całej Polsce,
- na czacie,
- przez media społecznościowe.
To wyjątkowa okazja, by wyjaśnić sprawy, które najczęściej odkładamy „na później”: spadki, testament, darowizna, zakup mieszkania czy kwestie majątkowe w rodzinie.
Wiele problemów wynika z tego, że ludzie po prostu nie wiedzą, że coś trzeba sprawdzić, zgłosić albo zabezpieczyć. Dlatego chcemy pomóc zawczasu uniknąć kłopotów
– mówi not. Magdalena Arendt, wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej, która jest głównym organizatorem akcji.
Czego najbardziej boją się Polacy?
Z wcześniejszych edycji wiadomo, że wcale nie jesteśmy pewni w sprawach prawnych.
Najczęstsze obawy:
- młodzi obawiają się kwestii prawnych związanych ze wspólnym mieszkaniem czy małżeństwem,
- rodzice często nie wiedzą, jak zabezpieczyć przyszłość dzieci,
- seniorzy martwią się, jak bezpiecznie przekazać majątek,
- przedsiębiorcy chcą uchronić firmę przed długami.
Podczas ubiegłorocznej edycji Dnia Otwartego Notariatu notariusze udzielili ponad 3 tys. informacji prawnych, odebrali ponad 1600 połączeń telefonicznych i tłumaczyli zawiłe procedury przez łącznie ok. 270 godzin. To dowód realnej skali potrzeb i zainteresowania odbiorców.
Prawo po ludzku – o co możesz zapytać?
Notariusze tłumaczą prawo prostym językiem, bez żargonu i niezrozumiałych formułek.
W tym roku będą pomagać m.in. w sprawach:
- testamentów, spadków, zachowku i darowizn,
- umów majątkowych i bezpiecznego podziału majątku,
- kupna i sprzedaży nieruchomości, ksiąg wieczystych, najmu okazjonalnego, pełnomocnictw,
- zakładania i zmian w spółkach,
- spraw związanych z majątkiem za granicą.
Ponad 600 notariuszy do dyspozycji
Podczas tegorocznej edycji w całej Polsce dyżurować będzie ponad 600 notariuszy. Do wyboru:
- 11 numerów telefonów,
- czat na Facebooku „Porozmawiaj z notariuszem”.
- spotkania twarzą w twarz w 54 miastach, m.in. w galeriach handlowych, bibliotekach i urzędach.
Pełna lista miejsc i form kontaktu dostępna jest na stronie: 👉 www.porozmawiajznotariuszem.pl