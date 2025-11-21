Spadki, testamenty, darowizny: Notariusze odpowiedzą ZA DARMO na Twoje pytania już 22 listopada!

Czy można mówić o prawie tak, żeby każdy zrozumiał? Notariusze udowadniają, że tak! Już 22 listopada odbędzie się 16. Dzień Otwarty Notariatu – ogólnopolska akcja, podczas której każdy będzie mógł za darmo skonsultować swoje problemy prawne. W tym roku wydarzenie odbędzie się pod hasłem: „Jak nie popaść w kłopoty? Porozmawiaj o tym z notariuszem”. 54 miasta, telefony, czat i internet – notariusze będą dostępni jak nigdy wcześniej.

16. Dzień Otwarty Notariatu - 22 listopada 2025

Testament, który ciągle odkładasz na później? Spadek, o który nie wiesz, jak się upomnieć? Zakup mieszkania, przy którym obawiasz się popełnić błąd? 22 listopada nie musisz już czekać na wizytę w kancelarii – notariusze sami wyjdą do ludzi. W całej Polsce, za darmo i bez zapisów. Wystarczy telefon, czat lub spotkanie w jednym z 54 miast. To szansa, by w ciągu jednego dnia wyjaśnić sprawy, które zwykle budzą najwięcej obaw i kosztują najwięcej nerwów.

W sobotę 22 listopada notariusze będą odpowiadać na pytania:

  • osobiście – w 54 miastach,
  • telefonicznie – w całej Polsce,
  • na czacie,
  • przez media społecznościowe.

To wyjątkowa okazja, by wyjaśnić sprawy, które najczęściej odkładamy „na później”: spadki, testament, darowizna, zakup mieszkania czy kwestie majątkowe w rodzinie.

Wiele problemów wynika z tego, że ludzie po prostu nie wiedzą, że coś trzeba sprawdzić, zgłosić albo zabezpieczyć. Dlatego chcemy pomóc zawczasu uniknąć kłopotów

– mówi not. Magdalena Arendt, wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej, która jest głównym organizatorem akcji.

Czego najbardziej boją się Polacy?

Z wcześniejszych edycji wiadomo, że wcale nie jesteśmy pewni w sprawach prawnych.

Najczęstsze obawy:

  • młodzi obawiają się kwestii prawnych związanych ze wspólnym mieszkaniem czy małżeństwem,
  • rodzice często nie wiedzą, jak zabezpieczyć przyszłość dzieci,
  • seniorzy martwią się, jak bezpiecznie przekazać majątek,
  • przedsiębiorcy chcą uchronić firmę przed długami.

Podczas ubiegłorocznej edycji Dnia Otwartego Notariatu notariusze udzielili ponad 3 tys. informacji prawnych, odebrali ponad 1600 połączeń telefonicznych i tłumaczyli zawiłe procedury przez łącznie ok. 270 godzin. To dowód realnej skali potrzeb i zainteresowania odbiorców.

Prawo po ludzku – o co możesz zapytać?

Notariusze tłumaczą prawo prostym językiem, bez żargonu i niezrozumiałych formułek.

W tym roku będą pomagać m.in. w sprawach:

  • testamentów, spadków, zachowku i darowizn,
  • umów majątkowych i bezpiecznego podziału majątku,
  • kupna i sprzedaży nieruchomości, ksiąg wieczystych, najmu okazjonalnego, pełnomocnictw,
  • zakładania i zmian w spółkach,
  • spraw związanych z majątkiem za granicą.

Ponad 600 notariuszy do dyspozycji

Podczas tegorocznej edycji w całej Polsce dyżurować będzie ponad 600 notariuszy. Do wyboru:

Pełna lista miejsc i form kontaktu dostępna jest na stronie: 👉 www.porozmawiajznotariuszem.pl

