Sprzedają puste kościoły. Ile kosztują?

Sprzedaż kościołów w Niemczech

Kościoły na sprzedaż. Dlaczego parafie decydują się na taki krok i wystawiają świątynie na sprzedaż? Kościoły na sprzedaż można znaleźć m.in. w Niemczech. Jak stwierdza cytowany przez serwis "Rzeczpospolitej" dziekan Andreas Schweimer: - To brutalny, ale konieczny krok. Duchowny był do tego zmuszony, bo do kościoła nie uczęszczali wierni. Około 10 proc. ludności w regionie to katolicy, ale regularnie w nabożeństwach uczestnicy ok. 6 proc. Zatem duchowny wystawił on na sprzedaż kościół z plebanią i klasztorem. Cena to 395 tys. euro (ok. 1,7 mln zł). Czy znajdzie się chętny?

Co ciekawe, kościoły wystawiane są na sprzedaż także w Polsce? Jednak u nas na sprzedaż wystawia się głównie świątynie poewangelickie, które pozostają w rękach prywatnych. Jesienią 2023 r. na jednym z portali pojawiła się oferta nabycia XVI-wiecznej świątyni we wsi Okrzeszyn na Dolnym Śląsku. Cena wynosiła 800 tysięcy złotych. „Zabytek idealnie spełni rolę sali bankietowej, weselnej lub konferencyjnej. Niezaprzeczalnym atutem jest świetna akustyka budynku i po adaptacji może stać się wyjątkowym w obiektem, w którym można organizować także wydarzenia muzyczne” – zachęcano w ogłoszeniu przytaczanym przez rp.pl.

Dio kupienia była także świątynia zlokalizowana na pograniczu Kątów Wrocławskich i Piotrowic. W Krakowie wciąż na sprzedaż jest kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

