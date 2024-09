Sprzedaż grzybów. Ministerstwo zapowiada zmiany

Handel grzybami w Polsce - konieczny atest

Każdy sprzedawca grzybów musi uzyskać atest, wystawiany przez uprawnionego grzyboznawcę lub klasyfikatora. Atest dotyczy badanej partii grzybów, której okres przechowywania wynosi 48 godzin, a maksymalna temperatura składowania - do 10 stopni. Warto pamiętać, żeby grzyby kupować jedynie placówkach handlowych i na targowiskach, zakazany jest przydrożny handel.

W Polsce do sprzedaży dopuszczone są 72 gatunki grzybów. Atest zezwalający na sprzedaż, wydawany jest, jeśli badany zbiór zawiera:

* okazy jednego gatunku (wyjątek stanowią grzyby, które mogą być użyte do produkcji środków spożywczych), * nierozdrobione grzyby, * egzemplarze bez pleśni, bez żywych larw lub kanalików po larwach, * grzyby o odpowiednio niskiej ilości zanieczyszczeń organicznych i mineralnych.Nabywca może zażądać od sprzedawcy, aby przedstawił dokument uprawniający go do sprzedaży.

Resort zdrowia planuje zmiany w handlu grzybami

Branża grzybiarska chce zmiany wzoru atestu i uważa, że obowiązujące przepisy nie są dostosowane do warunków rynkowych. Grzybiarze podkreślają, że zmienił się sposób pakowania grzybów, ich transport oraz składowanie. Dzięki temu jakość i trwałość grzybów jest zachowana dłużej.

Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na te postulaty, chce zmienić przepisy zakresie certyfikacji świeżych grzybów. Nadal ekspert potwierdzałby w dokumencie, że nie ma zastrzeżeń co do zgodności gatunkowej i cech organoleptycznych okazów. Jednak odpowiedzialność za przechowywanie grzybów, ich transport i sprzedaż, ciążyć będzie na podmiocie wprowadzającym je do obrotu.

Grzyby jak owoce i warzywa

Jeśli rozporządzenie resortu zdrowia wejdzie w życie, grzyby będą podlegać tym samym zasadom, co świeże owoce i warzywa. Sprzedawcy nie będą zobowiązani do wycofywania grzybów z obrotu po upływie terminu ważności atestu, co przyczyni się do ograniczenia marnotrawstwa żywności.

