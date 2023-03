Średnia luka płacowa w Polsce bliska 1000 zł. Co zrobić, by ją zniwelować?

Krakowska firma technologiczna Omni Calculator opracowała kalkulator różnicy wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, narzędzie wskazujące różnice pomiędzy wynagrodzeniami kobiet oraz mężczyzn w Polsce, w podziale na 10 grup zawodowych. W przypadku najwyższych, zarządczych pozycji luka płacowa może sięgać nawet 7 tysięcy złotych.

​Rozpoznać skalę zjawiska

Jeszcze przed dwoma laty odsetek pań w zarządach przedsiębiorstw z Europy oraz Północnej Ameryki wynosił 24%. Pod koniec 2022 roku wartość ta wzrosła już do niemal 30%, donosi publikacja agencji ratingowej Moody's. Pomimo, iż w reprezentacja kobiet w zarządach czy radach nadzorczych, zarówno mniejszych jak i największych przedsiębiorstw, systematycznie się zwiększa, zjawisko luki płacowej wciąż jest aktualne. Pomocny jego zwalczaniu niewątpliwie jest fakt, iż firmy oraz instytucje stale przekonują się, że różnorodność ma swoje przełożenie na osiągane efekty biznesowe. Dowodzi tego choćby badanie NEOMA Business School, której analitycy przekonują, iż większa liczba kobiet na wysokich stanowiskach wewnątrz organizacji prowadzi do deeskalacji ryzyka biznesowego oraz wyższej efektywności pracy zespołów.

Mimo to, na drodze do niwelowania nierówności pozostaje wciąż wiele wyzwań, a ta nierzadko staje się powodem rezygnacji kobiet z dotychczasowych miejsc pracy i poszukiwania nowych dróg kontynuacji swojej kariery. Jak informuje publikacja McKinsey - Women in the Workplace 2022, przedsiębiorstwa mierzą się dzisiaj z najbardziej nasilonym od lat problemem rezygnacji pań ze stanowisk managerskich czy dyrektorskich. Eksperci McKinsey informują, że w skali globalnej, na każdą kobietę awansującą na najwyższe stanowiska w firmie dwie inne opuszczają swoje obecne miejsce pracy.

Wyrazić dysproporcje

Jak jednak najskuteczniej i możliwie najbardziej precyzyjnie uświadomić sobie skalę zjawiska różnic płacowych? Na to pytanie postanowił odpowiedzieć krakowski Omni Calculator. Firma opracowała narzędzie obliczeniowe precyzyjnie wskazujące ile wyniesie wynagrodzenie kobiety a ile mężczyzny, po wskazaniu swojej płci oraz przynależności do jednej z 10 grup zawodowych. Narzędzie wskaże również, ile dni kobieta pracować będzie de facto za darmo, wyrażając także w ten sposób skalę dysproporcji płacowej.

Jeśli zatem mężczyzna zarabia średnią krajową, pani, po uwzględnieniu aktualnej luki płacowej (paygap), otrzyma wynagrodzenie niższe o prawie 900 zł. Jeśli jednak w menu wyboru stanowiska wskażemy specjalistę, poziom luki płacowej wzrośnie z 13% do 22%.

- W przypadku tzw. prac prostych, pracowników biurowych czy zawodów takich jak rolnik, ogrodnik bądź leśnik odsetek ten będzie niższy. Dla pozycji specjalistycznych wzrośnie już w okolice 20% zaś dla stanowisk managerskich czy dyrektorskich przekroczy tą wartość. Opracowane przez nas narzędzie korzysta z możliwie najbardziej aktualnych dostępnych danych dotyczących różnic płacowych w Polsce. Naszym celem było udostępnienie internautom prostego w obsłudze kalkulatora, który zdoła uświadomić wszystkim z jaką skalą luki płacowej obecnie się mierzymy. Oraz, jak mamy nadzieję, choć nieco wspomóc panie w negocjacjach odnośnie swojego wynagrodzenia czy też ułatwić decyzję o zmianie dotychczasowego miejsca pracy, jeśli zjawisko luki płacowej jest tam mocno odczuwalne - tłumaczy Bogna Szyk, Head of Operations w Omni Calculator.

Dwa bieguny różnic

Warto zauważyć, iż jak wynika z narzędzia Omni Calculator zakres luki płacowej potrafi być bardzo duży. Na przykład, dla kobiety pełniącej obowiązki pracownika biurowego, dysproporcja w wynagrodzeniu wyniesie 4%. Tak więc, w tym przypadku biorąc pod uwagę pensję w wysokości 5000 zł brutto dla mężczyzny, wynagrodzenie oferowane pani wyniesie 4800 zł brutto. Jeśli jednak pod lupę weźmiemy stanowisko dyrektorskie, odsetek luki płacowej sięgnie już 22%. Oznacza to, że jeżeli mężczyzna na tej pozycji osiąga wynagrodzenie w wysokości 30 tys. zł brutto, to kobieta już 23,4 tys. zł, a więc o niemal 7 tysięcy zł mniej. Własnego, spersonalizowanego obliczenia można dokonać na stronie kalkulatora różnicy wynagrodzeń kobiet i mężczyzn.

Źródło: materiały prasowe Omni Calculator

