Średnie ceny paliw. Rosną ceny hurtowe, będziemy tankować drożej?

Konrad Karpiuk
2026-01-17 10:03

Jak zauważają analitycy biura Reflex inwestorzy większą uwagę zwracają na wydarzenia geopolityczne niż na dane o popycie i podaży, co z kolei wpływa na zmienność ceny ropy. I choć rosną ceny hurtowe, to na razie nie zapowiada się, aby zaczęły rosnąć ceny detaliczne.

  • Analiza aktualnych cen paliw na stacjach benzynowych w Polsce i ich zmian w porównaniu do poprzedniego roku.
  • Omówienie wpływu sytuacji geopolitycznej na rynek ropy naftowej, w tym sankcji nakładanych na Iran przez USA.
  • Prognozy cen paliw na nadchodzący tydzień (19-23.01.2026) oraz długoterminowe prognozy amerykańskiej EIA na lata 2026-2027.

Koniec obniżek cen paliw? Rosną ceny hurtowe

Jak piszą analitycy Reflex.com.pl Urszula Cieślak i Rafał Zywert, mimo że średnie ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach benzynowych nieznacznie spadły (o 3–4 gr/l), to sytuacja na rynku hurtowym sugeruje, że dalsze obniżki mogą być ograniczone. Ceny autogazu również zanotowały niewielki spadek, bo o 1 gr/l.

Jak czytamy w raporcie, w piątek, 16 stycznia, cena hurtowa oleju napędowego w Orlenie wynosiła 4513 zł/m³, co oznacza wzrost o 97 zł/m³ w skali tygodnia. Cena hurtowa benzyny Pb95 wzrosła w tym samym czasie o 45 zł/m³, osiągając poziom 4256 zł/ m³

Średnie ceny paliw 15 stycznia według Reflex:

  • Benzyna bezołowiowa 95: 5,67 zł/l (spadek o 3 gr/l)
  • Benzyna bezołowiowa 98: 6,43 zł/l (spadek o 3 gr/l)
  • Olej napędowy: 5,95 zł/l (spadek o 4 gr/l)
  • Autogaz: 2,71 zł/l (spadek o 1 gr/l)

Analitycy Reflex wskazują, że obecne ceny paliw są znacznie niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Benzyna Pb95 jest tańsza o 58 gr/l, Pb98 o 55 gr/l, olej napędowy o 47 gr/l, a autogaz aż o 57 gr/l.

W przyszłym tygodniu ceny paliw nie powinny się zmienić

Prognozy Reflex.com.pl na okres 19-23 stycznia 2026 wskazują na stabilizację cen paliw na stacjach benzynowych. Oczekuje się, że średnie ceny będą kształtować się następująco:

  • Pb95 – 5,67 zł/l (bez zmian)
  • Pb98 – 6,43 zł/l (bez zmian)
  • ON – 5,95 zł/l (bez zmian)
  • LPG – 2,72 zł/l (wzrost o 0,01 zł/l)

Sytuacja na rynku ropy naftowej

Jak piszą Urszula Cieślak i Rafał Zywert, sytuacja w Iranie jest jednym z głównych czynników wpływających na zmienność cen ropy. Zamiast otwartego konfliktu militarnego, Prezydent USA ogłosił 25% ceł na wszystkie kraje „robiące interesy” z Iranem. Analitycy przypominają, że Iran jest członkiem OPEC+, ale nie obowiązują go limity wydobycia.

W grudniu eksport ropy irańskiej spadł o około 25%, do poziomu 1,5 mln bbl/d. Głównymi odbiorcami irańskiej ropy są rynki azjatyckie, zwłaszcza niezależne chińskie rafinerie. Mimo nacisków, nic nie wskazuje na to, aby Chiny miały zrezygnować z importu irańskiej ropy.

- Z kolei Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu (OFAC) poinformowało o nałożeniu sankcji na kilkanaście osób i podmiotów zaangażowanych w „równoległy system bankowy” umożliwiający sprzedaż irańskiej ropy oraz produktów naftowych i petrochemicznych - czytamy w raporcie Reflex.com.pl.

Według EIA, nadwyżka podaży ropy naftowej, wynikająca z szybszego wzrostu produkcji niż konsumpcji, utrzyma się w latach 2026 i 2027. Jak piszą analitycy Reflex, EIA przewiduje, że średnia cena ropy naftowej Brent spadnie z poziomu 69 USD/bbl w roku 2025 do 56 USD/bbl w roku 2026 i 54 USD/bbl w roku 2027.

Polecany artykuł:

Ropa naftowa drożeje! Kierowcy nie powinni spodziewać się spadku cen paliw
