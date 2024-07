Srogie kary pieniężne dla rolników! Zapłacą krocie za nowe ciągniki

Dotkliwe podwyżki dla kierowców. Ceny już rosną, a to dopiero początek

Ciągniki używane w rolnictwie muszą mieć OC. Również przyczepy

Kwestię ubezpieczeń obowiązkowych OC reguluje Ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Obowiązek posiadania polisy OC spoczywa na właścicielach ciągników rolniczych oraz przyczep rolniczych. Właściciele ciągników są zobowiązani do zakupu rocznej polisy OC. Nawet jeśli nie mają własnego gospodarstwa, ale posiadają zarejestrowany taki pojazd, prawo zobowiązuje ich do jego ubezpieczenia. Polisa OC jest zabezpieczeniem przed szkodami, jakie kierowca ciągnika może wyrządzić przez błędy popełnione podczas jego prowadzenia. Pojazdy te nie przemieszczają się wyłącznie po polach lub drogach niepublicznych. Ryzyko wypadku istnieje zawsze, a w tym przypadku jest ono większe. Nie ma odstępstw od tej zasady. Jeśli rolnik nie używa ciągnika przez cały rok, tylko przez kilka miesięcy, to i tak musi zakupić polisę roczną.

Rolnik, będący właścicielem przyczepy rolniczej, jest zobligowany do posiadania całorocznej polisy OC, podobnie jak w przypadku traktorów.Należy też pamiętać, że przyczepy specjalistyczne, w tym, np. beczki asenizacyjne, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC na tej samej zasadzie, co pozostałe. Tym obowiązkiem objęte są również te, niepodlegające rejestracji – np. rozrzutniki obornika – jeśli używane są jako środki transportu, powinny zostać ubezpieczone.

Kary nakładane na rolników za brak ubezpieczenia OC - jaka wysokość?

Serwis money.pl ujawnia wysokość kar dla rolników za brak OC:

290 zł - jeżeli spóźnienie nie przekracza 3 dni

720 zł - jeżeli okres braku OC nie przekracza 14 dni

1430 zł - jeżeli rolnik nie posiada OC powyżej dwóch tygodni