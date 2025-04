Stabilna sytuacja FUS w 2024 roku

Z raportu ZUS wynika, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) utrzymał stabilną kondycję finansową w 2024 roku. Jak podkreśla ZUS, sprzyjająca sytuacja na rynku pracy miała kluczowy wpływ na ten pozytywny wynik. Co więcej, prognozy ZUS wskazują na utrzymanie tej stabilności w nadchodzących latach.

"Jednym z istotnych parametrów, który pozwala na obiektywną ocenę utrzymania zdolności funduszu do wypłaty świadczeń, jest wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych" - czytamy w informacji prasowej. W 2024 roku wskaźnik ten osiągnął poziom 83,5 proc., co jest wynikiem porównywalnym do 2023 roku, kiedy to wyniósł 83,6 proc.

Źródła przychodów i wydatki FUS

Największym źródłem przychodów FUS w 2024 roku były składki na ubezpieczenia społeczne. Przychody z tego tytułu osiągnęły kwotę 345,9 mld zł, co stanowi wzrost o 14,3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Dodatkowo, FUS otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 64,7 mld zł, co oznacza wzrost o 13 mld zł w stosunku do 2023 roku. Istotnym źródłem dochodów były również wpłaty z OFE, które wyniosły 9,7 mld zł.

Na pokrycie kosztów działalności w 2024 roku Fundusz przeznaczył łącznie 418,1 mld zł. To o 52,8 mld zł więcej niż w roku poprzednim. Największą część wydatków stanowiły wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych oraz zasiłków. Wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS wyniosły 369 mld zł, co oznacza wzrost o 15,5 proc. w porównaniu z 2023 rokiem. Na pozostałe świadczenia FUS wypłacił w 2024 roku 37,2 mld zł, co stanowi wzrost o 14,2 proc.

Wysokość świadczeń i waloryzacja

W 2024 roku FUS wypłacał przeciętnie świadczenia emerytalno-rentowe w wysokości 3735,34 zł, co stanowi wzrost o 14,2 proc. w porównaniu z 2023 rokiem. "Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość świadczeń była marcowa waloryzacja wskaźnikiem 112,12 proc. Skutkiem był miesięczny wzrost wydatków na emerytury i renty z FUS o 3,3 mld zł" - czytamy w raporcie.

Wzrosła również liczba wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych. W 2024 roku wypłacano przeciętnie na miesiąc 7,9 mln świadczeń emerytalno-rentowych, co stanowi wzrost o 69,1 tys. w porównaniu z rokiem poprzednim.

W 2024 roku odnotowano wzrost wydatków na zasiłki macierzyńskie, opiekuńcze, pogrzebowe oraz świadczenia rehabilitacyjne w porównaniu z 2023 rokiem. Interesującym faktem jest, że w przypadku zasiłku macierzyńskiego zaobserwowano spadek o 7,7 proc. w liczbie dni, w których był on pobierany.

Liczba ubezpieczonych i obcokrajowcy w systemie

Na koniec 2024 roku liczba osób objętych ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi wyniosła 16,2 mln, co stanowi wzrost o 5,8 tys. w porównaniu z 2023 rokiem. Najliczniejszą grupę ubezpieczonych stanowili pracownicy (71,3 proc. ogółu). Kolejne miejsca zajmowały osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące (11,1 proc.) oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej lub o świadczenie usług (8,6 proc.).

Warto zwrócić uwagę na rosnącą liczbę obcokrajowców w systemie ubezpieczeń społecznych. Wśród zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych 7,3 proc. osób posiadało obywatelstwo inne niż polskie.

"Na koniec 2024 r. w ZUS było zarejestrowanych około 1,2 mln obcokrajowców, co oznacza wzrost o 5,8 proc. w stosunku do stanu na koniec 2023 r." - poinformował ZUS. Wśród nich 57,7 proc. osób było pracownikami, 36,4 proc. – zleceniobiorcami, a pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia.

Największą grupę ubezpieczonych obcokrajowców stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec 2024 roku było ich 787,5 tys. To 66 proc. wśród wszystkich obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS i 4,8 proc. wszystkich ubezpieczonych. Druga najliczniejsza grupa - obywatele Białorusi - liczyła na koniec 2024 roku 134,9 tys. ubezpieczonych.

"Na koniec grudnia 2024 r. stan funduszu wyniósł 17,1 mld zł, przy czym środki pieniężne to 9,2 mld zł. Należy podkreślić, że fundusz nie posiadał żadnych zobowiązań z tytułu pożyczek z budżetu państwa, jak również z tytułu kredytów" - poinformował ZUS. To ważna informacja, świadcząca o dobrej kondycji finansowej FUS i braku zadłużenia.

