PIP walczy z wyzyskiem cudzoziemców w Polsce

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) kładzie coraz większy nacisk na kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Jak poinformował PAP główny inspektor pracy Marcin Stanecki, do PIP napływa coraz więcej skarg od pracowników z zagranicy, którzy padają ofiarą wyzysku.

Rekordowa liczba cudzoziemców w ZUS

Na koniec 2024 roku do ubezpieczeń społecznych w ZUS zgłoszonych było 1 mln 192,9 tys. cudzoziemców. To wzrost o ponad 65 tys. w porównaniu z rokiem poprzednim. Dla porównania, w 2008 roku w bazie ZUS figurowało zaledwie 16 tys. osób z zagranicy. Obecnie najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy, Białorusi i Gruzji.

Stawki poniżej minimalnej krajowej

Kontrole ujawniają, że pracodawcy nagminnie łamią prawo, oferując cudzoziemcom stawki godzinowe niższe niż minimalna krajowa, która wynosi 30,50 zł.

Marcin Stanecki wskazuje, że cudzoziemcy bardzo często są zatrudniani na wynagrodzenie prowizyjne, a w umowach wpisywane są rozbudowane systemy kar umownych – za każde spóźnienie, za niewykonanie polecenia. Często też potrącane są im koszty za mieszkanie, które „czasami urągają ludzkiej godności”.

Szokująca postawa pracodawców

Niektórzy pracodawcy nie widzą w takich praktykach nic złego. Jak relacjonuje inspektor, jeden z kontrolowanych przedsiębiorców złożył skargę, w której stwierdził, że płacenie Ukraińcowi 4-5 zł za godzinę jest w porządku i nie narusza godności ludzkiej. „Gdybym tego nie widział na własne oczy, to bym nie uwierzył, że można mieć taki tupet. Mamy ustawę o minimalnym wynagrodzeniu. Reguluje ona minimalną stawkę godzinową za pracę w Polsce i nie ma znaczenia, czy to jest obywatel Polski, Ukrainy czy jakiegokolwiek innego państwa” – podkreślił Stanecki.

Nowa ustawa ma ukrócić nadużycia

1 czerwca weszła w życie ustawa o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom. Ma ona ograniczyć nadużycia, usprawnić procedury, zmniejszyć zaległości załatwiania spraw przez urzędy oraz zapewnić pełną elektronizację postępowań. To jeden z kamieni milowych przewidzianych w Krajowym Planie Odbudowy.

PIP przypomina, że do nowej ustawy przeniesiono dotychczasowe przepisy określające obowiązki podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi. Polegają one na żądaniu od cudzoziemca przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce oraz przechowywaniu kopii tego dokumentu.

Zgodnie z nowymi przepisami w powiatowych urzędach pracy mają być utworzone punkty dla cudzoziemców. Zaostrzone zostały sankcje za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców. Złamanie przepisów zagrożone jest karą grzywny od 3 do 50 tys. zł za każdy przypadek takiego zatrudnienia.

Agnieszka Wachnicka IMPACT 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.