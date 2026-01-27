Co piąty wniosek o zaliczenie samozatrudnienia do stażu pracy jest odrzucany przez ZUS, często z powodu niepełnego oskładkowania.

Przed złożeniem wniosku o zaliczenie samozatrudnienia do stażu pracy, należy dokładnie sprawdzić historię składek społecznych.

Kluczem do pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest uwzględnianie tylko tych okresów samozatrudnienia, w których opłacano pełne składki społeczne.

W przypadku odrzucenia wniosku przez ZUS, istnieje możliwość odwołania się i wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Co piąty wniosek odrzucony. ZUS wskazuje na kluczowy błąd

Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują przepisy, które pozwalają wliczyć do stażu pracy okresy prowadzenia własnej firmy czy pracy na umowie zleceniu. Ta zmiana to dla wielu osób szansa na dłuższy urlop wypoczynkowy lub wyższy dodatek stażowy. Zainteresowanie jest ogromne, co potwierdza ponad 309 tysięcy wniosków złożonych do tej pory. Jednak dane ZUS z 26 stycznia pokazują, że co piąty wniosek jest odrzucany. Spośród ponad 228 tysięcy rozpatrzonych spraw, blisko 50 tysięcy zakończyło się odmową. Tak wysoki wskaźnik sugeruje, że nowe regulacje wciąż budzą wątpliwości, a błędy formalne stają się barierą w skorzystaniu z nowych uprawnień.

Najczęstszym powodem, dla którego ZUS odmawia wydania zaświadczenia, jest próba zaliczenia do stażu umów zlecenia z okresu studiów. Kluczowa zasada jest prosta: do stażu pracy można doliczyć tylko te okresy, w których odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne. W przypadku studentów do 26. roku życia takiego obowiązku nie było, więc te lata pracy nie kwalifikują się do nowego świadczenia. Podobne problemy dotyczą innych okresów bez obowiązkowego oskładkowania oraz błędów w dokumentacji. Dlatego, aby uniknąć rozczarowania, przed złożeniem wniosku warto dokładnie sprawdzić swoją historię ubezpieczeniową, na przykład logując się na swoje konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Wniosek odrzucony? Nie składaj broni. Oto, co możesz zrobić

Cały proces składania wniosku o zaświadczenie odbywa się online za pośrednictwem platformy eZUS, gdzie należy wypełnić formularz o symbolu USP. Do stażu pracy można zaliczyć okresy, za które opłacane były składki emerytalne i rentowe, na przykład z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, pracy na umowie zleceniu czy współpracy przy prowadzeniu firmy. Warto pamiętać, że cała korespondencja z ZUS, włącznie z ostateczną decyzją, trafia wyłącznie na konto wnioskodawcy w systemie eZUS. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji pracownicy muszą przedstawić dokument pracodawcy w określonym terminie. W sektorze publicznym czas na to jest do 31 grudnia 2027 roku, a w prywatnym do 30 kwietnia 2028 roku.

Otrzymanie odmowy nie zamyka drogi do dalszych działań. W decyzji ZUS zawsze wskazuje konkretny powód, co pozwala zrozumieć, gdzie leżał problem. Kolejnym krokiem może być złożenie wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego. W praktyce oznacza to, że należy dostarczyć dowody potwierdzające pracę, takie jak kopie umów, wystawione faktury czy bankowe potwierdzenia otrzymanych wynagrodzeń. Wniosek ten można złożyć elektronicznie przez eZUS, wysłać pocztą lub zanieść osobiście do placówki. Jest to szczególnie ważne rozwiązanie dla osób, których pracodawcy w przeszłości nie zgłosili ich do ubezpieczeń, mimo że mieli taki obowiązek.

Mówi Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim: