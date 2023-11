Stopy procentowe o 5 pkt proc. w górę! Trzeci raz z rzędu

Inflacja w Turcji przekracza 60 procent

Dotychczasowe sześć podwyżek łącznie o 31,5 pkt proc. zakończyło erę ekstremalnie łagodnej polityki. Po dzisiejszym ruchu główna stopa procentowa przekroczyła oficjalną projekcję inflacji na koniec 2024 r. W świetle tej preferowanej przez władze miary, stopy stały się dodatnie w ujęciu realnym. Uzasadnia to przejście do łagodniejszych kroków w przyszłości.

Powodów do złagodzenia nastawienia dostarczyć mogła też bieżąca sytuacja gospodarcza. Koniunktura zdaje się mocno słabnąć, a zagrożeniem jest także konflikt na Bliskim Wschodzie, który może obniżyć wpływy z turystyki. Tempo wzrostu cen na całym świece wygasa, a inflacja w Turcji w październiku, choć wciąż przekracza 60 proc. r/r, to wyhamowała po raz pierwszy od czerwca. Projekcje banku centralnego zakładają, że na koniec grudnia dynamika CPI ma wynieść 65 proc. r/r. Wzrost cen osiągnie apogeum za kilka miesięcy, inflacja w maju ma wzrosnąć do około 73 proc. r/r, a na koniec przyszłego roku wyhamować do 36 proc. r/r.

Najbliższe miesiące będą prawdziwym testem determinacji władz monetarnych i cierpliwości prezydenta Recepa Erdogana, by podążać ścieżką rynkowych reform. Nie brakuje głosów, że do marcowych lokalnych wyborów koszt pieniądza zostanie już poniesiony.

Spętana interwencjami i ograniczeniami swobody przepływów kapitału lira po decyzji minimalnie zyskała, ale pozostaje na historycznym dnie. Fintech Cinkciarz.pl zakłada jednak, że kurs USD/TRY będzie kontynuować wspinaczkę do bariery 30,00.

Autor: Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl

Pieniądze to nie wszystko Adam Gomoła Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.