Stopy procentowe w Polsce górę! Jest ważny powód

Inflacja w lipcu wyniosła 4,2 proc. w ujęciu rocznym, a względem czerwca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,4 proc. Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się jednak na podniesienie stóp procentowych, choć kolejny miesiąc z rzędu zawnioskowała o to prof. Joanna Tyrowicz.

Jak czytamy w komunikacie banku centralnego,

Rada w większości oceniła, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie. Opinia prof. Tyrowicz, jak napisaliśmy na początku, była zupełnie inna" - stwierdza NBP. (...) Dyskutując o perspektywach inflacji, członkowie Rady wskazywali, że według lipcowej projekcji w kolejnych kwartałach inflacja prawdopodobnie wzrośnie i ukształtuje się na poziomie wyraźnie wyższym od celu inflacyjnego NBP. Podkreślano, że nastąpi to w warunkach trwającego ożywienia gospodarczego i silnego wzrostu płac. Wskazywano, że w tych okolicznościach dla perspektyw średniookresowych istotne jest to, jak oczekiwany wzrost inflacji wpłynie na oczekiwania inflacyjne i dynamikę wynagrodzeń, a także jak kształtować się będzie skłonność gospodarstw domowych do konsumpcji i oszczędzania - napisano w opisie dyskusji.