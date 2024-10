Stypendium rektorskie. Kto może liczyć na wypłatę?

Finansowe wsparcie dla studentów

Student może ubiegać się w uczelni o bezzwrotne świadczenia w formie:

* stypendium socjalnego,

* stypendium dla osób niepełnosprawnych,

* stypendium rektora,

* zapomogi.

Kto może dostać stypendium rektorskie?

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Kryteria przyznawania stypendium rektora określa każda uczenia w regulaminie świadczeń dla studentów. W celu uzyskania tego świadczenia konieczne jest złożenie wniosku. Termin składania wniosków nie jest ściśle określony, każda uczelnia sama ustala datę. Najczęściej jest to pierwsza połowa października.

Stypendia rektora są przyznawane na semestr lub na rok akademicki i wypłacane co miesiąc przez okres do 10 miesięcy, a gdy kształcenie trwa semestr - przez maksymalnie 5 miesięcy.

Stypendium rektorskie już na pierwszym roku studiów

Finansowe wsparcie może też dostać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

* laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

* medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Ustawowy limit w przyznawaniu stypendiów rektorskich

Szkoły wyższe obowiązuje ustawowy limit. Z przepisów wynika, że stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10 proc. studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów na kierunku jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane jednej osobie. W sytuacji, w której będzie więcej chętnych osób niż dostępnych środków, świadczenie otrzymają jedynie studenci z najwyższymi wynikami.

Ważne! Przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium rektora nie uwzględnia się studentów pierwszego roku studiów, którzy otrzymali obligatoryjne stypendia rektora jako laureaci lub finaliści olimpiad albo medaliści we współzawodnictwie sportowym co najmniej o tytuł Mistrza Polski.

.

QUIZ PRL. Lektury szkolne w Polsce Ludowej Pytanie 1 z 15 Jak miała na imię para głównych bohaterów z powieści Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”? Jaś i Małgosia Staś i Nel Jacek i Agatka Dalej