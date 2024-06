i Autor: PIOTR DZIURMAN/REPORTER / EAST NEWS Kiedy pierwszy mecz Polski na Euro 2024? O której godzinie gramy?

Sukces Polski nakręci sprzedaż! Porażka uderzy w biznesy

Smart shopperzy ruszają na specjalne zakupy, by celebrować Euro 2024. Według badania NIQ i Grupy BLIX, najczęściej będą wkładać do koszyków słone przekąski – 66%, piwo – 45%, a także napoje bezalkoholowe – 36%. Na czas kibicowania zaopatrzą się też w owoce – 28%, jak również w wędliny, dania gotowe i sery – po 24%. Ponadto chętnie sięgną po mocne alkohole. Część konsumentów kupi piwa bezalkoholowe – 16%. Z badania wiadomo także, gdzie ankietowani pójdą na zakupy. 87% respondentów skieruje się do dyskontów lub supermarketów. 28% respondentów wybierze hipermarkety, 14% – lokalne sklepy, a 11% – małe sklepy sieciowe. Autorzy badania podkreślają też, że wyniki, jakie osiągną polscy piłkarze, będą miały znaczący wpływ na poziom sprzedaży. Sukcesy ją zwiększą, porażki wręcz zastopują.