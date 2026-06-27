Świadczenie "500 plus dla niesamodzielnych" to wsparcie finansowe dla osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, pomagające pokryć podstawowe potrzeby życiowe.

Pełne 500 zł otrzymasz, gdy Twoje świadczenia nie przekraczają 2187,67 zł brutto miesięcznie.

Kluczowym warunkiem jest posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Wniosek o świadczenie złożysz w ZUS lub KRUS (osobiście, pocztą lub elektronicznie), a w razie potrzeby ZUS pomoże w uzyskaniu orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Kto może otrzymać 500 plus dla seniorów?

500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest wsparciem finansowym, które ma na celu pomóc osobom, które ze względu na swoje fizyczne lub psychiczne ograniczenia są niezdolne do samodzielnego utrzymania się. Świadczenie ma na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych takich jak żywność, mieszkanie, opieka medyczna itp.

Świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych emerytów otrzymasz, jeśli:

* jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji i masz orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

* nie masz prawa do emerytury ani renty, innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji emerytalno-rentowej

* masz prawo do emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję będącą odpowiednikiem naszego ZUS-u), ale łączna wysokość tych świadczeń nie przekracza progu dochodowego.

Wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych emerytów

Aby otrzymać świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych emerytów musisz złożyć wniosek - w każdej placówce ZUS lub przesłać go pocztą lub przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

ZUS wyda decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśniania ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania.

Jeżeli pobierasz emeryturę z ZUS, dostaniesz świadczenie uzupełniające razem ze swoją emeryturą. Jeśli ZUS nie wypłaca ci żadnych świadczeń, dodatek 500 plus otrzymasz w terminie określonym w decyzji przyznającej świadczenie. Świadczenie można otrzymać nie tylko z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), wypłaca je też Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Do wniosku dołącz:

* orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo

* orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo

* wydane (przed 1 września 1997r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo.

Konieczne orzeczenie

Pamiętaj, że świadczenie 500+ należy się tylko tym, którzy mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Bez tego ZUS skieruje cię do lekarza orzecznika ZUS na badania. Jeśli masz wyłącznie orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (a nie o niezdolności do samodzielnej egzystencji), świadczenie ci nie przysługuje. W takiej sytuacji musisz złożyć w ZUS wniosek o wydanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji (razem z wnioskiem o świadczenie uzupełniające). ZUS sam skieruje cię na badania i pomoże w zbieraniu dokumentów.

Kiedy przysługuje pełna kwota 500 zł świadczenia uzupełniającego?

Pełne 500 zł miesięcznie otrzymasz, jeśli nie pobierasz żadnej emerytury, renty ani innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub gdy ich łączna kwota brutto nie przekracza 2187,67 zł miesięcznie. W przypadku, gdy suma Twoich świadczeń brutto przekracza 2187,67 zł, ale nie jest wyższa niż 2687,67 zł, świadczenie zostanie pomniejszone zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że dodatek będzie stanowił różnicę między górnym progiem (2687,67 zł) a Twoim dochodem brutto. Powyżej kwoty 2687,67 zł świadczenie w ogóle nie przysługuje. Próg dochodowy jest corocznie waloryzowany w marcu, więc warto śledzić jego aktualizacje.

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