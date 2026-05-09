Upadłość konsumencka to szansa na oddłużenie dla osób fizycznych niewypłacalnych, pozwalająca na nowy start bez ciężaru zobowiązań.

Wniosek o upadłość może złożyć każda niewypłacalna osoba fizyczna (w tym emeryci i renciści), niezależnie od przyczyn zadłużenia.

Po ogłoszeniu upadłości syndyk zarządza majątkiem dłużnika i spienięża go na rzecz wierzycieli.

Procedura kończy się planem spłaty wierzycieli (zazwyczaj 12-36 miesięcy) lub, w wyjątkowych przypadkach (np. zły stan zdrowia seniora), całkowitym umorzeniem długów.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to procedura prawna, która ma na celu oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jest to szansa na nowy start dla tych, którzy znaleźli się w sytuacji, gdzie ich długi przerosły możliwości spłaty. Warto ją rozważyć, gdy nie jesteś w stanie spłacać swoich długów, rat kredytów, pożyczek czy innych zobowiązań, a windykatorzy dzwonią coraz częściej, upadłość może być wyjściem.

Jeśli Twoje dochody są niskie i nie widać szans na ich znaczące zwiększenie w najbliższym czasie, a długi rosną, to sygnał, że potrzebujesz radykalnego rozwiązania. Życie z długami to ogromne obciążenie psychiczne. Upadłość konsumencka, choć trudna, pozwala na odzyskanie spokoju i zaplanowanie przyszłości bez ciężaru zadłużenia.

Kto może złożyć wniosek o upadłość?

Zgodnie z polskim prawem, wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć każda osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej i stała się niewypłacalna. Niewypłacalność oznacza, że utraciłeś zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Co ważne, nie ma znaczenia, czy Twoja niewypłacalność powstała z Twojej winy, czy też była wynikiem okoliczności, na które nie miałeś wpływu (np. choroba, utrata pracy). Sąd bierze pod uwagę Twoją ogólną sytuację. Nie musisz być "biedny" w potocznym rozumieniu tego słowa. Ważne jest, że Twoje zobowiązania przekraczają Twoje możliwości ich spłaty. Co ważne, emeryci i renciści mogą z niej korzystać na identycznych zasadach jak osoby pracujące, a kluczowym warunkiem jest udowodnienie niewypłacalności.

Jak wygląda procedura składania wniosku?

Procedura upadłości konsumenckiej rozpoczyna się od złożenia wniosku do sądu rejonowego – wydziału gospodarczego ds. upadłościowych. Ogólną zasadą jest, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). Wniosek musi być złożony na urzędowym formularzu, który jest dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości lub w sądach. We wniosku musisz szczegółowo opisać swoją sytuację finansową, wymienić wszystkich wierzycieli (czyli osoby i instytucje, którym jesteś winien pieniądze), wysokość długów, swoje dochody oraz majątek. Ważne jest, aby podać wszystkie, nawet najmniejsze długi, ponieważ tylko te zgłoszone we wniosku zostaną objęte postępowaniem.

Do wniosku musisz dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające Twoją sytuację finansową, takie jak: umowy kredytowe, wezwania do zapłaty, wyciągi bankowe, zaświadczenia o zarobkach (emeryturze), dokumenty dotyczące posiadanego majątku. Opłata sądowa za złożenie wniosku o upadłość konsumencką wynosi 30 zł. Możesz ubiegać się o zwolnienie z tej opłaty, jeśli Twoja sytuacja finansowa na to nie pozwala.

Postępowanie sądowe i rola syndyka

Po złożeniu wniosku sąd go analizuje. Jeśli uzna, że spełniasz warunki do ogłoszenia upadłości, wyda postanowienie o jej ogłoszeniu. W tym momencie powoływany jest syndyk. Syndyk to osoba, która zarządza Twoim majątkiem i prowadzi postępowanie upadłościowe. Jego zadaniem jest zebranie całego Twojego majątku (masy upadłości), spieniężenie go (czyli sprzedanie) i zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu. Syndyk ma prawo do:

1. Wglądu w Twoje dokumenty finansowe.

2. Zajęcia Twojego wynagrodzenia (emerytury) w części podlegającej zajęciu.

3. Sprzedaży Twojego majątku, np. mieszkania, samochodu.

Co dzieje się z emeryturą w trakcie upadłości?

To bardzo ważne pytanie dla wielu seniorów. Emerytura, podobnie jak inne dochody, wchodzi w skład masy upadłości. Nie oznacza to jednak, że stracisz całą swoją emeryturę. Przepisy chronią część Twoich środków, abyś mógł utrzymać się i zaspokoić podstawowe potrzeby. Zgodnie z przepisami, potrąca się maksymalnie 25% kwoty brutto emerytury lub renty.

Co więcej, potrącenia te nie mogą naruszać kwoty wolnej od zajęcia. Kwota wolna od zajęcia to minimalna kwota, która musi pozostać do Twojej dyspozycji. Od 1 marca 2026 roku jest to 1 401,57 zł.

Plan spłaty wierzycieli i oddłużenie

Po spieniężeniu majątku i ustaleniu, jaka część Twojej emerytury może być przeznaczona na spłatę długów, sąd ustala plan spłaty wierzycieli. Jest to harmonogram, który określa, w jakich ratach i przez jaki okres będziesz spłacać pozostałe długi. Okres spłaty zazwyczaj wynosi od 12 do 36 miesięcy. Po wykonaniu planu spłaty, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu pozostałych zobowiązań. To oznacza, że Twoje długi zostają anulowane i możesz rozpocząć życie z czystą kartą. Po zakończeniu postępowania będziesz musiał ostrożnie podchodzić do nowych zobowiązań, aby nie wpaść ponownie w spiralę długów.

Kiedy senior może liczyć na całkowite umorzenie długów bez planu spłaty?

W wyjątkowych sytuacjach sąd ma możliwość całkowitego umorzenia długów bez ustalania jakiegokolwiek planu spłaty dla wierzycieli. Jest to jednak rozwiązanie przewidziane dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

Taka decyzja zapada, gdy osobista sytuacja upadłego, na przykład zły stan zdrowia, podeszły wiek czy brak możliwości zarobkowych, w oczywisty sposób wskazuje na trwałą niezdolność do spłacania długów. Warto wiedzieć, że w praktyce sądy upadłościowe często przychylnie patrzą na trudną sytuację seniorów.

EKG 2026 - Tomasz Chróstny, prezes UOKiK