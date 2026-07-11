Aby ubiegać się o rentę socjalną, musisz spełnić kilka kluczowych warunków. Najważniejszym z nich jest orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Co więcej, ta niezdolność musiała powstać: przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub na studiach wyższych, zanim skończyłeś 25 lat,w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury.

Co oznacza "całkowita niezdolność do pracy"?

Oznacza, że z powodu naruszenia sprawności organizmu utraciłeś zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. O tym, czy jesteś całkowicie niezdolny do pracy, decyduje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub, w razie odwołania, komisja lekarska ZUS. Pamiętaj, że niezdolność do pracy to nie to samo co posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Choć te dwa pojęcia są ze sobą powiązane, to do renty socjalnej konieczne jest właśnie orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy wydane przez ZUS. Orzeczenie o niepełnosprawności, choć ważne dla innych form wsparcia, nie jest wystarczające do przyznania renty socjalnej.

Ile wynosi renta socjalna?

Wysokość renty socjalnej jest stała i niezależna od wcześniejszych zarobków czy składek. Od 1 marca 2026 roku renta socjalna wynosi 1978,49 zł brutto. Kwota ta jest równa 100% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jest to świadczenie waloryzowane co roku.

Renta stała czy okresowa? Decyzja ZUS

Renta socjalna stała jest przyznawana, jeśli lekarz orzecznik ZUS stwierdzi, że Twoja całkowita niezdolność do pracy jest trwała, co oznacza, że nie ma rokowań na poprawę stanu zdrowia i odzyskanie zdolności do pracy.

Renta socjalna okresowa jest przyznawana, gdy całkowita niezdolność do pracy jest czasowa, czyli istnieją szanse na poprawę Twojego stanu zdrowia i powrót do aktywności zawodowej. W takim przypadku ZUS określa, na jaki okres renta będzie wypłacana. Po upływie tego czasu konieczne jest ponowne złożenie wniosku i przejście badania lekarskiego, aby ZUS mógł ocenić, czy Twoja niezdolność do pracy nadal trwa.

Niezależnie od tego, czy renta jest stała, czy okresowa, jej wysokość jest taka sama. Kluczowa różnica polega na konieczności regularnego udowadniania dalszej niezdolności do pracy w przypadku renty okresowej.

Gdzie złożyć wniosek i jakie dokumenty są potrzebne?

Wniosek składasz w ZUS. Możesz to zrobić osobiście, pocztą lub elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), jeśli masz tam założone konto. Do wniosku (formularz ZUS ESR) musisz dołączyć szereg dokumentów:

* Zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) – wypełnione przez lekarza, pod którego opieką się znajdujesz.

* Kompletną dokumentację medyczną – historię choroby, wyniki badań, karty informacyjne leczenia szpitalnego i inne, które potwierdzają Twoją niezdolność do pracy.

* Świadectwa pracy, zaświadczenia o okresach nauki – jeśli je posiadasz, pomogą ZUS ocenić, kiedy powstała Twoja niezdolność do pracy.

Dodatek uzupełniający do renty socjalnej

Od 1 marca 2026 r. dodatek dopełniający przysługuje w kwocie 2704,71 zł brutto. Kwota jest corocznie waloryzowana w marcu. Ustalenie uprawnienia do dodatku dopełniającego, jego wypłata, odmowa wypłaty i wstrzymanie wypłaty odbywają się na identycznych zasadach jak w przypadku renty socjalnej. Łączna kwota wsparcia wynosi 4683,20 zł brutto.

Komu przysługuje dodatek?

Świadczenie nie trafia do wszystkich pobierających rentę socjalną. Musisz spełnić następujące warunki jednocześnie:

* Posiadać ustalone prawo do renty socjalne,

*Posiadać aktualne orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Jeśli już pobierasz rentę socjalną i masz orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz niesamodzielności, ZUS przyznał i wypłaca dodatek bez konieczności składania wniosku. Jeśli masz przyznaną rentę socjalną, ale w dokumentacji brakuje orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, musisz złożyć wniosek do ZUS o dodatek.

Ważne!

Uwaga: Wypłata dodatku wyklucza pobieranie dotychczasowego świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych (tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych), ponieważ dodatek w całości je zastępuje, a jednocześnie jest świadczeniem znacznie wyższym.

Renta socjalna przysługuje osobom z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy, która powstała przed 18. rokiem życia lub w trakcie nauki (do 25. roku życia/studiów doktoranckich).

Wysokość renty socjalnej wynosi 1978,49 zł brutto (od 1 marca 2026 r.)

Renta może być stała lub okresowa, wniosek wraz z dokumentacją medyczną składa się w ZUS.

Osoby pobierające rentę socjalną i posiadające orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji mogą otrzymać dodatkowo 2704,71 zł brutto.

Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej [IMPACT 2026]