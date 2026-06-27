Od lutego 2026 r. obowiązują nowe progi dochodowe dla dodatku mieszkaniowego (np. 3561,42 zł dla singla), a zasada "złotówka za złotówkę" oznacza, że niewielkie przekroczenie limitu tylko zmniejsza wsparcie.

Dodatek przysługuje szerokiemu gronu osób, od najemców po właścicieli domów.

Wysokość dodatku zależy od normatywnej powierzchni mieszkania (np. 35 m² dla 1 osoby), z możliwością powiększenia dla osób niepełnosprawnych.

Urzędnicy MOPS/GOPS obliczą dokładną kwotę dodatku, która pokrywa część kwalifikowanych wydatków mieszkaniowych i jest zazwyczaj przekazywana bezpośrednio zarządcy budynku.

Dodatek mieszkaniowy - kryterium dochodowe

Dodatek mieszkaniowy przeznaczony jest dla osób o niższych dochodach. Pod uwagę bierze się średni miesięczny dochód netto z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Od lutego 2026 roku obowiązują następujące progi:

* Dla osoby samotnej: 3561,42 zł.

* Dla gospodarstwa domowego: 2671,07 zł na jednego członka rodziny.

Rady gmin mogą ustalić wyższe progi dochodowe niż te ogólnopolskie. Zawsze warto to sprawdzić w swoim urzędzie gminy lub miasta.

Warto też pamiętać o zasadzie "złotówka za złotówkę". Nawet jeśli Twój dochód nieznacznie przekracza limit, nie tracisz od razu prawa do dodatku. Kwota wsparcia zostanie po prostu pomniejszona o tę nadwyżkę. Na przykład, jeśli limit na osobę to 2671,07 zł, a Twój dochód wynosi 2700 zł, dodatek zostanie obniżony o 28,93 zł.

Jakiej wielkości może być Twoje mieszkanie? Normatywy powierzchni

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany z uwzględnieniem wielkości zajmowanego lokalu. Obowiązują tak zwane normatywy powierzchni, które określają maksymalną powierzchnię użytkową mieszkania kwalifikującą do wsparcia. Dla jednej osoby limit wynosi 35 m², dla trzech osób – 45 m², dla czterech – 55 m², dla pięciu – 65 m², a dla sześciu – 70 m² (z możliwością zwiększenia o 5 m² na każdą kolejną osobę). Osoby z niepełnosprawnością poruszające się na wózku lub wymagające osobnego pokoju mogą skorzystać z powiększenia normatywnej powierzchni o dodatkowe 15 m².

Kiedy mieszkanie jest za duże? Limity przekroczenia

Dodatek nie przysługuje, jeśli powierzchnia Twojego mieszkania przekracza normatyw o więcej niż 30%. Dla jednej osoby (normatyw 35 m²), oznacza to, że mieszkanie nie może mieć więcej niż 45,5 m² (35 m² + 30% z 35 m²). W niektórych sytuacjach dopuszczalne jest większe przekroczenie – do 50% normatywu, ale tylko wtedy, gdy powierzchnia pokoi i kuchni nie stanowi więcej niż 60% całego lokalu. Rady gmin mogą ustalać bardziej korzystne zasady, dlatego zawsze warto to sprawdzić.

Dla kogo dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy może otrzymać wiele osób, niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. Możesz ubiegać się o wsparcie, jeśli jesteś:

* najemcą lub podnajemcą mieszkania,

* członkiem spółdzielni mieszkaniowej,

* właścicielem domu jednorodzinnego,

* osobą zajmującą lokal bez tytułu prawnego, ale oczekującą na lokal zamienny lub najem socjalny.

Jak działa dodatek mieszkaniowy w praktyce? Obliczenia i wypłata

Nie musisz samodzielnie obliczać wysokości przysługującego Ci dodatku. Tym zajmą się urzędnicy z Twojego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS). Oni, na podstawie złożonego przez Ciebie wniosku i deklaracji dochodowej, wyliczą dokładną kwotę.

Przy obliczeniach biorą pod uwagę różnicę między kwalifikowanymi wydatkami mieszkaniowymi (w odniesieniu do normatywnej powierzchni Twojego mieszkania) a wydatkami, które Ty ponosisz samodzielnie. Wliczane są między innymi: czynsz, opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, wywóz śmieci oraz koszty związane z eksploatacją części wspólnych budynku. Jeśli ogrzewasz mieszkanie węglem lub innym opałem, możesz również otrzymać ryczałt na jego zakup.

Jeśli mieszkasz w bloku, kamienicy czy w lokalu spółdzielczym, kwota dodatku jest przekazywana bezpośrednio podmiotowi, który pobiera opłaty za Twoje mieszkanie (np. spółdzielni, zarządcy nieruchomości). Dzięki temu Twój rachunek za mieszkanie po prostu się zmniejsza. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek mieszkaniowy bezpośrednio na swoje konto bankowe.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]