Najczęstsze konflikty na działkach ROD to te dotyczące gałęzi, korzeni, cienia, hałasu oraz granic i zaniedbań, dlatego warto najpierw spróbować rozmowy z sąsiadem.

Jeśli rozmowa zawiedzie, kluczowe jest zapoznanie się z regulaminem ROD i ewentualne złożenie pisemnej skargi do zarządu.

W przypadku sporu z zarządem ROD należy najpierw wyczerpać wewnętrzne tryby odwoławcze przed skierowaniem sprawy do sądu.

Niezależnie od charakteru sporu, solidna dokumentacja jest niezbędna do skutecznego dochodzenia swoich praw, zarówno wewnątrz ROD, jak i przed instytucjami zewnętrznymi czy sądem.

Spory z sąsiadem – od rozmowy do regulaminu

Najczęstsze przyczyny konfliktów między działkowcami to gałęzie i korzenie drzew przekraczające granicę działki, cień zacieniający grządki, hałas – głośna muzyka, urządzenia silnikowe – a także spory o przebieg granicy, stan ogrodzenia i nieestetyczny wygląd zaniedbanych ogródków.

Zanim po raz pierwszy sięgnie się po pismo czy telefon do zarządu, warto zrobić krok najprostszy – porozmawiać. Sąsiad może nie wiedzieć, że jego zachowanie komuś przeszkadza. Spokojna, konkretna rozmowa rozwiązuje zaskakująco wiele konfliktów bez angażowania osób trzecich.

Sprawdź regulamin ROD

Jeśli rozmowa nie pomaga, kolejnym krokiem jest zajrzenie do regulaminu ROD. Dokładnie określa on, co jest na terenie ROD dozwolone, a co nie. Regulamin nakłada na działkowca obowiązek przycinania gałęzi tak, by nie przekraczały granicy działki. Jeśli sąsiad tego nie robi, drugi działkowiec – po wcześniejszym wyznaczeniu terminu na samodzielne usunięcie – może obciąć gałęzie wchodzące na jego stronę. Jeśli zaś rozrośnięte drzewo sąsiada powoduje realną szkodę – na przykład drastycznie zacienia grządki, niszczy ogrodzenie korzeniami – wchodzi art. 144 Kodeksu cywilnego, który chroni właściciela nieruchomości przed immisją ze strony sąsiedniej posesji. Na tej podstawie można przed sądem cywilnym dochodzić odszkodowania lub nakazania usunięcia źródła szkody.

Skarga do zarządu ROD

Kiedy rozmowa zawodzi, a naruszenie regulaminu jest oczywiste, warto złożyć pisemną skargę do zarządu ROD. Zarząd ma obowiązek reagować na skargi działkowców i rozwiązywać lokalne spory, zanim trafią one do sądu. Na wniosek zwaśnionych stron może też powołać komisję mediacyjną – na taką mediację muszą jednak wyrazić zgodę obydwie strony. Mediator nie wydaje wyroku, ale pomaga wypracować ugodę, której obie strony zobowiązują się przestrzegać. Złamanie ugody może skutkować wypowiedzeniem umowy dzierżawy przez zarząd problematycznemu sąsiadowi – co jest najpoważniejszą karą w arsenale ROD.

Warto pamiętać, że zakłócanie spokoju innych działkowców to wykroczenie. Zgodnie z art. 51 Kodeksu wykroczeń grozi za nie grzywna od 20 do 5000 zł. Za spalanie odpadów, które zadymia sąsiednie działki, grożą podobne konsekwencje. Policja może interweniować na terenie ROD jak w każdym innym miejscu publicznym.

Kiedy to zarząd jest stroną sporu

Nie zawsze winowajcą jest sąsiad z za płotu. Zarząd ROD bywa stroną sporu wówczas, gdy wypowiada umowę dzierżawy bez wystarczającego uzasadnienia, nalicza nieuprawnione opłaty, dyskryminuje działkowca lub zaniedbuje infrastrukturę ogrodową – instalacje elektryczne, wodne, drogi wewnętrzne.

Kluczową zasadą jest to, że każde wypowiedzenie umowy dzierżawy musi być sporządzone w formie pisemnej i zawierać konkretne uzasadnienie prawne. Zarząd nie może działać z dnia na dzień – zanim wypowie umowę, musi najpierw wystosować pisemne upomnienie i dać działkowcowi szansę na poprawę. Jeśli te wymogi nie zostały dochowane, wypowiedzenie może być skutecznie zaskarżone.

Zanim pójdziesz do sądu

Prawo wymaga, by przed skierowaniem sprawy do sądu wyczerpać wewnętrzne tryby odwoławcze w strukturze PZD. Pominięcie tego etapu może skutkować odrzuceniem pozwu jako przedwczesnego.

Pierwszym krokiem jest pisemna skarga do zarządu ROD – opisująca naruszenie, zawierająca daty, fakty i żądanie konkretnego działania. Jeśli zarząd nie reaguje lub reaguje nieprawidłowo, można odwołać się do walnego zebrania działkowców – najwyższego organu decyzyjnego w ogrodzie. Walne zebranie ma prawo uchylać uchwały zarządu i rozpatrywać skargi. Kolejnym szczeblem jest okręgowy zarząd PZD, który sprawuje nadzór nad zarządami poszczególnych ogrodów. Na tym poziomie rozpatrywane są odwołania od decyzji zarządu ROD w sprawach dotyczących członkostwa w PZD – odwołanie należy złożyć w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały. Najwyżej w tej hierarchii stoi Krajowa Rada PZD, do której można kierować skargi, gdy niższe organy nie zajęły się sprawą należycie.

Ścieżka zewnętrzna

Gdy wewnętrzne tryby zawodzą lub sprawa przekracza wewnętrzne kompetencje PZD, działkowiec ma do dyspozycji kilka instytucji zewnętrznych. Urząd gminy sprawuje ogólny nadzór administracyjny nad terenami ROD – można tam zgłaszać naruszenia prawa budowlanego lub ochrony środowiska na terenie ogrodu. W sprawach administracyjnych – takich jak zgoda na budowę altany, wycinkę drzew czy zmianę planu zagospodarowania – od decyzji organu pierwszej instancji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a następnie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Rzecznik Praw Obywatelskich przyjmuje skargi dotyczące naruszenia praw obywatelskich przez organy publiczne i organizacje społeczne – PZD jako stowarzyszenie może podlegać tej kontroli w określonych sytuacjach.

Kiedy warto iść do sądu

Sąd powszechny cywilny to właściwa droga w sprawach o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez sąsiada, kwestionowanie bezpodstawnego wypowiedzenia umowy dzierżawy przez zarząd, dochodzenie wynagrodzenia za nasadzenia i wyposażenie działki oraz ustalenie, że odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki była bezzasadna. Orzeczenie sądu może zastąpić oświadczenie stowarzyszenia ogrodowego. PZD dysponuje też sądem polubownym, który rozpatruje spory między działkowcami i organizacją – jest szybszy i tańszy niż sąd powszechny.

Niezależnie od wybranej drogi, o sukcesie decyduje dokumentacja. Od pierwszego dnia sporu warto notować daty zdarzeń, zachowywać kopie wszelkiej korespondencji z zarządem i sąsiadem, robić zdjęcia z widoczną datą, a zeznania świadków prosić o potwierdzenie na piśmie. Działkowiec, który przychodzi do zarządu z segregatorem dokumentów, jest traktowany zupełnie inaczej niż ten, który przyszedł tylko z frustracją.

EKG 2026 - Agata Kotwica-Stefańska, adwokat Marianski Group