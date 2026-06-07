Czym jest ubezwłasnowolnienie i kiedy się je stosuje?

Ubezwłasnowolnienie to sądowe pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych (ubezwłasnowolnienie całkowite) lub jej ograniczenie (ubezwłasnowolnienie częściowe). Oznacza to, że osoba ubezwłasnowolniona nie może samodzielnie zawierać umów, sprzedawać majątku, zaciągać zobowiązań czy podejmować ważnych decyzji prawnych. Celem tej instytucji jest ochrona osoby, która z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych (w tym np. zaawansowanej demencji) nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem.

Ubezwłasnowolnienie całkowite stosuje się, gdy stan zdrowia osoby uniemożliwia jej jakiekolwiek świadome działanie. Wówczas sąd ustanawia dla niej opiekuna. Ubezwłasnowolnienie częściowe jest lżejszą formą i ma miejsce, gdy stan zdrowia osoby nie jest aż tak poważny, ale potrzebuje ona pomocy w prowadzeniu swoich spraw. W takim przypadku ustanawia się kuratora, a osoba ubezwłasnowolniona częściowo potrzebuje zgody kuratora na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem, np. sprzedaż nieruchomości.

Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Wniosek o ubezwłasnowolnienie to poważna sprawa, dlatego krąg osób uprawnionych do jego złożenia jest ściśle określony. Możesz to zrobić, jeśli jesteś: małżonkiem osoby, której dotyczy wniosek, krewnym w linii prostej (np. dzieckiem, wnukiem) lub rodzeństwem, przedstawicielem ustawowym.

Wniosek możesz złożyć do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona. Pamiętaj, że wniosek musi być dobrze uzasadniony i poparty dowodami, takimi jak opinie lekarskie.

Prawa seniora po ubezwłasnowolnieniu – co się zmienia, a co pozostaje?

Ubezwłasnowolnienie, choć pozbawia lub ogranicza zdolność do czynności prawnych, nie oznacza całkowitego odebrania praw. Senior nadal zachowuje wiele ważnych praw osobistych.

* Prawa osobiste: Senior nadal ma prawo do godności, prywatności, wolności wyznania, do kontaktu z rodziną i bliskimi. Opiekun nie może bez uzasadnionego powodu ograniczać tych praw.

* Prawa do opieki zdrowotnej: Senior ma prawo do leczenia i wyboru lekarza (o ile jest w stanie świadomie wyrazić taką wolę). Decyzje dotyczące poważniejszych zabiegów medycznych podejmuje opiekun, ale zawsze w porozumieniu z lekarzem i w najlepszym interesie seniora.

* Prawo do utrzymania: Opiekun ma obowiązek dbać o utrzymanie seniora, zapewnić mu odpowiednie warunki życia, wyżywienie i opiekę.

* Prawo do sądu: Nawet osoba ubezwłasnowolniona może złożyć skargę na działania opiekuna do sądu opiekuńczego, jeśli uważa, że jej prawa są naruszane.

* Prawo do uchylenia ubezwłasnowolnienia: Jeśli stan zdrowia seniora poprawi się, może on (lub jego opiekun, prokurator) złożyć wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia. Sąd ponownie oceni sytuację i może przywrócić pełną zdolność do czynności prawnych.

UWAGA! Opiekun prawny może zarządzać finansami (emerytura, renta), opłacać rachunki ,dokonywać zakupów, załatwiać sprawy urzędowe i lekarskie, ale nie może swobodnie dysponować majątkiem seniora. Każda ważniejsza czynność, np. sprzedaż nieruchomości, wymaga zgody sądu opiekuńczego. To zabezpieczenie przed nadużyciami.

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