Chwilówki i pożyczki pozabankowe są ryzykowne, zwłaszcza dla seniorów, ze względu na mniej korzystne warunki i ukryte koszty.

Przed podpisaniem umowy dokładnie sprawdź całkowitą kwotę do zapłaty, RRSO (które może być bardzo wysokie) i wszystkie dodatkowe opłaty.

Unikaj spirali zadłużenia, nie zaciągając kolejnych pożyczek i kontrolując wydatki.

W razie problemów ze spłatą skontaktuj się z firmą pożyczkową lub szukaj pomocy prawnej, np. u rzecznika konsumentów.

Chwilówki i pożyczki pozabankowe

Chwilówki i pożyczki pozabankowe to formy finansowania oferowane przez instytucje inne niż banki. Chwilówki to zazwyczaj niewielkie kwoty, które trzeba spłacić w krótkim czasie – często w ciągu 30, 60 lub 90 dni. Ich charakterystyczną cechą jest bardzo szybka procedura uzyskania pieniędzy, często online, bez zbędnych formalności.

Pożyczki pozabankowe mogą być na większe kwoty i na dłuższy okres spłaty, czasem nawet na kilka lat. Mogą przypominać kredyty bankowe, ale ich warunki bywają znacznie mniej korzystne. Instytucje pożyczkowe, w przeciwieństwie do banków, nie podlegają tak ścisłym regulacjom, co sprawia, że ich oferty mogą być bardziej ryzykowne.

Dlaczego seniorzy są szczególnie narażeni?

Niestety, osoby starsze często stają się celem nieuczciwych praktyk firm pożyczkowych. Ty i Twoi rówieśnicy możecie być bardziej ufni i mniej zaznajomieni z zawiłościami współczesnego rynku finansowego. Reklamy, które obiecują "łatwe pieniądze bez zaświadczeń", mogą wydawać się atrakcyjne, zwłaszcza gdy brakuje środków na leki, opłaty czy niespodziewane wydatki. Po drugie, banki często odmawiają seniorom kredytów ze względu na niski dochód z emerytury lub wiek, co popycha ich w ramiona firm pozabankowych. Niestety, to właśnie tam często czyhają ukryte koszty i niekorzystne zapisy w umowach, które mogą doprowadzić do poważnych problemów finansowych.

Jak czytać umowę pożyczki?

Zanim podpiszesz jakąkolwiek umowę, musisz ją bardzo dokładnie przeczytać. Nie spiesz się, a jeśli czegoś nie rozumiesz, poproś o wyjaśnienie lub skonsultuj się z zaufaną osobą, na przykład członkiem rodziny. Pamiętaj, że masz prawo do otrzymania projektu umowy z wyprzedzeniem.

Oto najważniejsze elementy, na które musisz zwrócić szczególną uwagę:

* Całkowita kwota do zapłaty: To jest absolutnie kluczowa informacja! Nie patrz tylko na to, ile pieniędzy otrzymasz. Sprawdź, ile faktycznie będziesz musiał oddać. Często ta kwota jest znacznie wyższa niż pożyczona suma.

* Oprocentowanie: To procent, jaki firma pożyczkowa nalicza za udostępnienie pieniędzy. W Polsce maksymalne oprocentowanie pożyczek nie może przekroczyć 14,5 procent.

* Prowizje i opłaty dodatkowe: Firmy pożyczkowe często pobierają wysokie prowizje za udzielenie pożyczki, opłaty przygotowawcze, ubezpieczenia, a także opłaty za obsługę pożyczki w domu. Te koszty mogą być bardzo wysokie i znacząco podnoszą całkowity koszt pożyczki. Przykładowo, jeśli pożyczasz 1000 zł, a prowizja wynosi 200 zł, to faktycznie dostajesz 800 zł, ale oddać musisz całe 1000 zł plus odsetki.

* RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) to całkowity koszt pożyczki w ujęciu rocznym. Obejmuje nie tylko oprocentowanie, ale wszystkie koszty związane z pożyczką: prowizje, opłaty, ubezpieczenia. Im wyższe RRSO, tym droższa pożyczka. Dla chwilówek RRSO może wynosić nawet kilkaset, a czasem kilka tysięcy procent!

* Termin spłaty i harmonogram: Sprawdź dokładnie, kiedy i w jakich ratach musisz spłacić pożyczkę. Upewnij się, że jesteś w stanie terminowo regulować wszystkie zobowiązania.

* Konsekwencje braku spłaty: Umowa powinna jasno określać kary za opóźnienia, odsetki karne, a także możliwość windykacji. Te zapisy mogą być bardzo dotkliwe.

Spirala zadłużenia

Spirala zadłużenia to sytuacja, w której zaciągasz kolejne pożyczki, aby spłacić poprzednie. To droga donikąd, która prowadzi do coraz większych problemów finansowych. Firmy pożyczkowe często kuszą możliwością refinansowania pożyczki, czyli zaciągnięcia nowej, by spłacić starą. To jednak zazwyczaj tylko odsuwa problem w czasie i generuje kolejne, jeszcze większe koszty.

Co zrobić, gdy już wpadłeś w kłopoty?

Jeśli już masz problem ze spłatą pożyczki, nie panikuj i nie chowaj głowy w piasek. Im szybciej zaczniesz działać, tym lepiej. Skontaktuj się z firmą pożyczkową. Spróbuj negocjować warunki spłaty. Możesz poprosić o rozłożenie zadłużenia na mniejsze raty lub o zawieszenie spłaty na jakiś czas. Pamiętaj, że firmie zależy na odzyskaniu pieniędzy, więc często jest skłonna do ustępstw.

Możesz zgłosić się do rzecznika praw konsumentów w swoim mieście lub powiecie, który udzieli Ci porady i pomoże w negocjacjach z wierzycielem. Możesz również skorzystać z bezpłatnych porad prawnych, które oferują niektóre fundacje i stowarzyszenia.

W skrajnych przypadkach, gdy zadłużenie jest bardzo duże i nie masz realnych szans na jego spłatę, możesz rozważyć ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

EKG 2026 - Aleksandra Gajewska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej