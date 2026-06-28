Rodzice, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, mogą ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny (KDR), która dla nich jest dożywotnia i niezależna od dochodów.

Wniosek o KDR złożysz online lub osobiście w urzędzie, a kartę otrzymasz w formie plastikowej lub mobilnej (mObywatel)

KDR zapewnia znaczące zniżki, m.in. do 49% na przejazdy kolejowe, a także rabaty u tysięcy partnerów w całej Polsce.

Posiadacze KDR mają priorytetowy dostęp do wsparcia z urzędów pracy, a także prawo do dłuższego zasiłku dla bezrobotnych (365 zamiast 180 dni).

Kto może ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny?

Przede wszystkim Ty, jako rodzic (również rodzic zastępczy czy prowadzący rodzinny dom dziecka), który ma lub miał na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Co ważne, rodzic otrzymuje Kartę dożywotnio! Dzieci natomiast mogą korzystać z Karty:

* do ukończenia 18. roku życia,

* do ukończenia 25. roku życia, jeśli uczą się w szkole lub na studiach (aż do końca roku akademickiego lub szkolnego),

* bez ograniczeń wiekowych, jeśli posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warto pamiętać, że Karta przysługuje wszystkim członkom rodziny, niezależnie od dochodu. Nie ma tu żadnych progów finansowych, które musisz spełnić. Liczy się liczba dzieci.

Jak i gdzie złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny?

Możesz złożyć wniosek osobiście lub online. Aby złożyć wniosek osobiście, udaj się do urzędu gminy lub miasta właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Tam otrzymasz formularz do wypełnienia i listę wymaganych dokumentów. Możesz też złożyć wniosek online. Służy do tego portal Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl). Aby to zrobić, potrzebujesz profilu zaufanego lub e-dowodu, aby móc podpisać wniosek elektronicznie.

Do wniosku potrzebne będą podstawowe dokumenty, takie jak: dowody osobiste rodziców, akty urodzenia dzieci, w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia – zaświadczenia ze szkoły lub uczelni o kontynuowaniu nauki, w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Pamiętaj, że każdy członek rodziny otrzymuje swoją indywidualną Kartę. Możesz mieć ją w formie tradycyjnej, plastikowej karty, albo jako kartę mobilną w aplikacji mObywatel na smartfonie.

Jeśli masz już kartę plastikową i składasz wniosek o kartę mobilną lub jeśli masz już kartę mobilną i składasz wniosek o kartę plastikową – zapłacisz 10 zł.

Jakie korzyści oferuje Karta Dużej Rodziny? Przykłady zniżek

Karta Dużej Rodziny to prawdziwy wachlarz zniżek, które mogą znacząco odciążyć domowy budżet. Dzielą się one na zniżki ogólnopolskie i te oferowane przez lokalnych partnerów. Wśród zniżek ogólnopolskich, które przysługują każdemu posiadaczowi KDR w Polsce, znajdziesz m.in.:

* zniżki na przejazdy kolejowe (37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na bilety miesięczne dla ojca, matki, macochy i ojczyma),

* 50 proc. ulgi opłaty za paszport dla ojca, matki, macochy i ojczyma,

* 75 proc. ulgi opłaty za paszport dla dzieci,

* bezpłatny wstęp do parków narodowych

Oprócz tego, tysiące prywatnych firm i instytucji na terenie całej Polski przystąpiło do programu KDR. Są to sklepy spożywcze, odzieżowe, stacje paliw, księgarnie, restauracje, a nawet biura podróży. Wysokość zniżek jest bardzo różna – od kilku do kilkudziesięciu procent. Pełną listę partnerów i oferowanych przez nich zniżek znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, a także w aplikacji mObywatel.

Ważność Karty i co dalej, gdy dziecko dorośnie?

Twoja Karta Dużej Rodziny jako rodzica jest ważna dożywotnio. W przypadku dzieci, ważność Karty jest ograniczona. Dla dziecka uczącego się Karta jest ważna do 25. roku życia (dokładnie do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym kończy 25 lat). Po tym czasie dziecko traci prawo do korzystania ze zniżek. Jeśli jednak Twoje dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, jego Karta jest ważna bezterminowo.

Jeśli stracisz plastikową Kartę lub będziesz potrzebować jej duplikatu z innego powodu (np. zmiana danych), musisz złożyć wniosek o wydanie nowej Karty. Pamiętaj, że w takim przypadku może być pobrana niewielka opłata, która obecnie wynosi 13 zł. Wniosek o duplikat również złożysz w urzędzie gminy/miasta lub online.

Pierwszeństwo w dostępie do pomocy z urzędów pracy

Osoby mające Kartę Dużej Rodziny dostają w pierwszej kolejności różne rodzaje wsparcia udzielane na przykład przez Powiatowy czy Wojewódzki Urząd Pracy. Chodzi o wypłatę zasiłku dla bezrobotnych, przyznanie dodatku aktywizacyjnego, wypłatę zapomogi, skierowanie na szkolenie zawodowe czy przyznanie dotacji lub środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Osobom będącym członkami rodzin wielodzietnych posiadającymi Kartę Dużej Rodziny przysługuje zasiłek dla bezrobotnych przez 365, a nie 180 dni.

Barbara Nowacka, minister edukacji [IMPACT 2026]