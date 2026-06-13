Wymiana tradycyjnych żarówek na LED-owe to prosta zmiana, która może zaoszczędzić około 100 zł rocznie na jednej żarówce, zużywając sześciokrotnie mniej prądu.

Odłączaj urządzenia z trybu czuwania (standby) lub używaj listew zasilających z wyłącznikiem, aby uniknąć niepotrzebnego zużycia prądu.

Wybieraj sprzęt AGD o wysokiej klasie efektywności energetycznej i korzystaj z energochłonnych urządzeń w taryfie nocnej.

Możesz obniżyć rachunki, zmieniając dostawcę prądu na oferującego korzystniejsze warunki.

Prąd pod kontrolą

Energia elektryczna to jeden z największych kosztów w domowym budżecie. Zacznij od oświetlenia. Wymiana tradycyjnych żarówek na LED-owe to jedna z najprostszych i najszybszych zmian. Żarówka LED o mocy 10W daje tyle światła co tradycyjna 60W, zużywając przy tym sześciokrotnie mniej prądu. Jeśli Twoja żarówka świeci 5 godzin dziennie, oszczędzasz około 100 zł rocznie na jednej żarówce! Warto też pamiętać o wyłączaniu światła, gdy wychodzisz z pomieszczenia, nawet na chwilę.

Kolejnym „pożeraczem” prądu są urządzenia w trybie czuwania, czyli tzw. „standby”. Telewizor, dekoder, komputer, ładowarka do telefonu, a nawet radio – wszystkie one pobierają prąd, nawet gdy są wyłączone pilotem lub wydają się nieaktywne. Najlepiej jest całkowicie odłączać je od gniazdka, gdy ich nie używasz, lub podłączyć do listwy zasilającej z wyłącznikiem. Taka listwa pozwala jednym kliknięciem odciąć zasilanie od kilku urządzeń naraz. To może zmniejszyć roczny rachunek za prąd nawet o kilkadziesiąt złotych!

Ważne!

Klasa efektywności energetycznej (skala od A do G) jest podstawowym parametrem, który określa zużycie energii elektrycznej przez sprzęt Nowoczesny model lodówki klasy A pobiera ok. 110 kWh rocznie, podczas gdy stary lub niskiej klasy G – nawet 500 kWh.

Sposoby na oszczędzanie

Lodówka i zamrażarka powinny stać z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfer, kuchenka czy bezpośrednie słońce, aby nie musiały zużywać więcej energii na chłodzenie. Regularne rozmrażanie zamrażarki (jeśli nie jest bezszronowa) poprawia jej efektywność, ponieważ gruba warstwa lodu działa jak izolator. Zawsze staraj się włączać pralkę czy zmywarkę, gdy są w pełni załadowane. Jeśli masz możliwość, wybieraj programy „eko” lub z niższą temperaturą. Pranie w 30°C zamiast 40°C to mniejsze zużycie energii. Jeśli masz taryfę dwustrefową (dzienną i nocną), korzystaj z urządzeń energochłonnych (pralka, zmywarka, podgrzewacz wody) w godzinach, gdy prąd jest tańszy, zazwyczaj nocą. Wybierając nowy sprzęt AGD, zawsze zwracaj uwagę na klasę energetyczną – im wyższa, tym mniejsze zużycie prądu. Pamiętaj też, aby nie otwierać często piekarnika podczas pieczenia – każde otwarcie powoduje ucieczkę ciepła i konieczność ponownego nagrzewania.

Wybór dostawcy i taryfy – Twój portfel decyduje!

Nie zawsze jesteś skazany na jednego dostawcę prądu czy gazu. W Polsce działa wolny rynek energii, co oznacza, że możesz wybrać sprzedawcę, który zaoferuje Ci najkorzystniejsze warunki. Zwróć uwagę na to, czy oferowana cena jest stała (gwarantowana przez pewien okres) czy zmienna. Umowy ze stałą ceną mogą zapewnić spokój na kilka lat, chroniąc przed podwyżkami. Zawsze dokładnie czytaj warunki umowy, zanim ją podpiszesz. Sprawdź, czy nie ma ukrytych opłat, długich okresów wypowiedzenia czy dodatkowych usług, których nie potrzebujesz. Pamiętaj, że zmiana sprzedawcy prądu lub gazu jest bezpłatna i nie wiąże się z żadnymi pracami technicznymi w Twoim domu.

Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej [IMPACT 2026]