Co daje Karta EKUZ? Pomoc medyczna w czasie podróży

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to bezpłatny dokument, który gwarantuje dostęp do niezbędnego leczenia w publicznych placówkach w krajach UE/EFTA na zasadach obowiązujących ich obywateli.

Kartę EKUZ wyrobisz bezpłatnie i szybko online (przez IKP/ePUAP), osobiście w oddziale NFZ lub pocztą, a jej ważność może wynosić nawet 5 lat.

EKUZ pokrywa tylko nagłe przypadki w publicznych placówkach i nie obejmuje kosztów transportu medycznego do Polski ani leczenia w prywatnych klinikach.

Aby uniknąć nieprzewidzianych, wysokich kosztów, zawsze rozważ wykupienie dodatkowego ubezpieczenia turystycznego.

Czym jest EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, w skrócie EKUZ, to niezwykle ważny dokument, jeśli planujesz podróżować po krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria). To niewielka plastikowa karta, która potwierdza Twoje prawo do bezpłatnego leczenia w publicznych placówkach medycznych w tych krajach. Dzięki niej nie musisz martwić się o wysokie koszty nagłej wizyty u lekarza czy pobytu w szpitalu. Karta EKUZ działa na zasadzie, że jesteś traktowany tak samo, jak obywatele danego kraju. Oznacza to, że jeśli mieszkańcy Francji płacą za wizytę u lekarza, Ty również będziesz musiał ponieść taką samą opłatę.

Karta EKUZ pokrywa tylko niezbędne świadczenia zdrowotne w nagłych przypadkach. Nie obejmuje ona kosztów transportu medycznego do Polski ani leczenia w prywatnych placówkach. Zawsze warto rozważyć dodatkowe ubezpieczenie turystyczne.

Jak wyrobić kartę EKUZ? Krok po kroku

Wyrobienie karty EKUZ jest prostsze, niż mogłoby się wydawać, i co najważniejsze – jest bezpłatne. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Najwygodniejszym dla wielu jest złożenie wniosku przez Internet. Jeśli masz aktywne Internetowe Konto Pacjenta (IKP), możesz to zrobić za jego pośrednictwem. Wystarczy wypełnić wniosek online, a karta zostanie wysłana pocztą na wskazany adres. Inna opcja to skorzystanie z platformy ePUAP, jeśli masz profil zaufany. Jeśli wolisz tradycyjne metody, możesz osobiście udać się do dowolnego oddziału lub delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Wypełnisz tam wniosek na miejscu i dokument dostaniesz od ręki. Możesz też wysłać wniosek pocztą.

Aby złożyć wniosek, potrzebujesz dowodu osobistego oraz dokumentu potwierdzającego Twoje ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Dla emerytów i rencistów zazwyczaj wystarczy dowód osobisty i numer PESEL, ponieważ NFZ ma dostęp do danych o Twoim statusie ubezpieczeniowym. Jeśli jesteś osobą pracującą, możesz potrzebować zaświadczenia od pracodawcy. Karta jest zazwyczaj ważna przez 5 lat dla osób na emeryturze.

Co dokładnie zapewnia EKUZ? Zasady działania

Karta EKUZ gwarantuje Ci dostęp do tak zwanych "niezbędnych świadczeń zdrowotnych" w państwowej służbie zdrowia krajów Unii Europejskiej i EFTA. Jeśli nagle zachorujesz, poczujesz się źle lub ulegniesz wypadkowi, możesz zgłosić się do publicznego lekarza, szpitala czy apteki i otrzymać pomoc. Pamiętaj jednak, że zakres i sposób udzielania świadczeń jest zgodny z przepisami danego kraju. Jeśli w Niemczech pacjenci muszą dopłacać do leków, Ty również będziesz musiał to zrobić.

EKUZ nie pokrywa kosztów leczenia planowanego, na przykład operacji, którą mogłeś wykonać w Polsce, ale zdecydowałeś się na nią za granicą. Nie pokrywa również leczenia w prywatnych klinikach czy u prywatnych lekarzy, chyba że w danym kraju nie ma publicznych placówek oferujących daną usługę. Co ważne, EKUZ nie pokrywa kosztów transportu medycznego powrotnego do Polski.

Prywatna polisa zdrowotna

Kartę EKUZ może w pewnym sensie zastąpić prywatne ubezpieczenie kosztów leczenia, lecz nie uchroni nas przed koszami zdarzeń, których karta nie przewiduje. W dodatku w większości krajów Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie zapewnia pokrycia przez NFZ kosztów transportu medycznego ambulansem do Polski (np. w Belgii nawet w razie nagłego wypadku nikt nam nie zwróci opłaty za przewóz karetką), a te mogą nawet być wyższe niż cena biletu lotniczego. Choroba lub wypadek za granicą mogą się łączyć także z innymi kosztami, które nie są refundowane, jak np. zakwaterowanie. Dlatego przed zagranicznym wyjazdem warto się dodatkowo ubezpieczyć i wykupić komercyjną polisę zdrowotną. Wykupiona w firmie ubezpieczeniowej zwykle obejmuje koszty świadczeń medycznych zarówno w prywatnych, jak i państwowych placówkach. Jednak to, czy obowiązuje również w prywatnych placówkach zdrowotnych, zawsze warto sprawdzić.

Dodatkowe opcje ubezpieczenia

W większości wariantów do klasycznego ubezpieczenia kosztów leczenia dodaje się również ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), odpowiedzialności cywilnej (OC), ubezpieczenie bagażu czy niektóre elementy ochrony prawnej. Towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj finansują też transport z miejsca wypadku do szpitala oraz kupno niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych. Wszystko zależy od tego, jaki wybierzemy wariant ubezpieczenia.

Łukasz Chaberski - Polskie Porty Lotnicze | IMPACT 2026