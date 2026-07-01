Wielka fuzja na polskim niebie. Ta linia lotnicza przejęła znane biuro podróży

Wielka fuzja na polskim niebie stała się faktem

Oficjalne doniesienia medialne, m.in. z portali Fly4free.pl oraz WaszaTurystyka.pl, potwierdzają, że największa prywatna linia czarterowa w Polsce, Enter Air, sfinalizowała przejęcie 85 proc. udziałów w znanym biurze podróży Nekera. Transakcja, na którą zgodę musiał wyrazić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), oficjalnie zakończyła się 1 lipca 2026 roku.

Dla wielu obserwatorów rynku to prawdziwe zaskoczenie, ale dla Ciebie jako pasażera to przede wszystkim zapowiedź sporych zmian. Nekera to dynamicznie rozwijający się polski touroperator, który powstał w 2020 roku na bazie doświadczeń po głośnym upadku Neckermann Polska. Choć to stosunkowo młoda marka, szybko puka do czołowej dziesiątki biur podróży w naszym kraju. Teraz, łącząc siły z lotniczym gigantem, zyskuje zupełnie nowe możliwości rozwoju.

Prezes Nekery, Maciej Nykiel, skomentował ten krok jako przełomowy moment dla firmy:

Pozyskanie nowego właściciela: polskiej linii lotniczej to kolejny, naturalny etap rozwoju Nekery. Mamy budowane od lat silne kompetencje w produktach lotniczych typu dynamic, ale nie byliśmy dotąd zbyt aktywni w segmencie czarterowym. Enter Air słynie z bardzo dobrej reputacji, doskonałej organizacji i terminowości lotów, dlatego cieszę się, że połączymy siły.

Dlaczego Enter Air zdecydował się na ten krok?

Odpowiedź tkwi w technologii, elastyczności i chęci lepszego dotarcia do pasażerów indywidualnych. Enter Air od dawna szukał sposobu na bardziej efektywną dystrybucję wolnych miejsc na swoich pokładach (tzw. miejsc allotmentowych). Prezes linii lotniczej, Marcin Kubrak, otwarcie mówił o dotychczasowych ograniczeniach w tym obszarze:

Myślimy o rozszerzeniu opcji bezpośredniej dystrybucji w bardziej ograniczonym zakresie. Będziemy starali się obsłużyć małą część biznesu, którą będziemy chcieli dystrybuować w inny sposób, niż robimy obecnie. Teraz sprzedajemy bilety jedynie przez naszą stronę internetową – naszym zdaniem nie jest to optymalne rozwiązanie

Dzięki nowoczesnym systemom informatycznym Nekery i jej unikalnemu doświadczeniu w tzw. dynamicznym pakietowaniu, Enter Air zyskuje doskonałe narzędzie do zapełniania swoich maszyn. Przejęcie to skomentował również sam prezes przewoźnika po sfinalizowaniu umowy:

Enter Air pozostaje skoncentrowany na swojej podstawowej działalności, czyli obsłudze połączeń czarterowych dla touroperatorów w Polsce i za granicą. Włączenie do Grupy Enter Air firmy Nekera – biura podróży z rozpoznawalną marką, doświadczonym zespołem, doskonałą znajomością rynku i szeroką siecią sprzedaży – pozwoli lepiej połączyć usługę lotniczą z popytem klientów, szczególnie pod względem uzupełnienia naszych możliwości sprzedaży tzw. miejsc allotmentowych i zwiększyć elastyczność naszej działalności

Jakie nowe kierunki pojawią się w ofercie?

Współpraca obu marek przełoży się bezpośrednio na bogatszą i bardziej zróżnicowaną ofertę wyjazdów. Zapowiedziano już wprowadzenie do katalogu hitowych kierunków realizowanych nowoczesną flotą Enter Air. W nowej ofercie biura podróży znajdziesz wycieczki do takich miejsc jak:

egzotyczny Zanzibar i Kenia

malownicza Madera

słoneczne Wyspy Kanaryjskie

popularne kierunki śródziemnomorskie (m.in. Hiszpania, Włochy, Grecja, Bulgaria i Cypr)

Pierwsza wielka nowość wystartuje już w grudniu 2026 roku. Będzie to bezpośrednie, cotygodniowe połączenie czarterowe z Poznania na Fuerteventurę. Dodatkowo touroperator planuje utrzymać wyloty z mniejszych lotnisk regionalnych w Polsce, co znacznie ułatwi Ci planowanie urlopu bez konieczności dalekich i męczących dojazdów.