Zastrzyk gotówki dla rodzin. Kto może dostać zasiłek rodzinny w 2026 roku?

Podstawowy zasiłek rodzinny wspiera finansowo rodziny z niskimi dochodami.

Oprócz podstawowego zasiłku (od 95 zł do 135 zł miesięcznie w zależności od wieku dziecka), przysługuje szereg dodatków.

Dostępne są również specjalne dodatki wspierające edukację oraz potrzeby dzieci niepełnosprawnych.

Wniosek złożysz w urzędzie lub online, a dzięki zasadzie "złotówka za złotówkę" zasiłek może przysługiwać nawet przy niewielkim przekroczeniu progu dochodowego.

Zasiłek rodzinny 2026

Rodzice w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na wsparcie państwa w ramach systemu świadczeń rodzinnych. Podstawową formą pomocy dla nich jest zasiłek rodzinny. Przysługuje on rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym dziecka, a także osobie uczącej się, która ukończyła 18. rok życia. Chociaż zasiłek rodzinny jest niewysoki i pokrywa nieznaczną część wydatków na utrzymanie dziecka, warto się o niego starać, zwłaszcza, że wiąże się z nim cały szereg dodatków pieniężnych, które można dostać po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Kluczowym warunkiem otrzymania zasiłku rodzinnego jest dochód Twojej rodziny. W 2026 roku średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 674 zł. Jeśli w Twojej rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, ten próg jest nieco wyższy i wynosi 764 zł na osobę. Dochód oblicza się na podstawie zarobków z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, czyli dla świadczeń na okres 2025/2026 będzie to rok 2024. Ważną informacją dla rodziców jest fakt, że świadczenie 800 plus nie jest wliczane do dochodu.

Ile wynosi podstawowy zasiłek rodzinny?

Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka i podobnie jak progi dochodowe, nie była zmieniana od dłuższego czasu. Obecne stawki to:

* 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia.

* 124 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia.

* 135 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia, jeśli nadal się uczy (w szkole lub w szkole wyższej).

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Oprócz podstawowego zasiłku rodzinnego możesz ubiegać się o szereg dodatków, które są przyznawane w konkretnych sytuacjach życiowych. To bardzo ważne uzupełnienie wsparcia.

* Dodatek z tytułu urodzenia dziecka: To jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł. Przysługuje, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1922 zł. Wniosek musisz złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

* Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: Jeśli jesteś na urlopie wychowawczym i spełniasz kryterium dochodowe, możesz otrzymywać 400 zł miesięcznie. Pamiętaj, że możesz z niego korzystać maksymalnie przez 24 miesiące, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – przez 36 miesięcy.

* Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: Jeżeli wychowujesz dziecko samodzielnie i nie otrzymujesz alimentów (lub otrzymujesz je w zbyt niskiej kwocie), możesz liczyć na 193 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka niepełnosprawnego kwota ta wzrasta do 273 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 546 zł na wszystkie dzieci.

Dodatki związane z edukacją i niepełnosprawnością

System wsparcia obejmuje również dodatki związane z edukacją i specjalnymi potrzebami dzieci.

* Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: wynosi 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5. roku życia oraz 110 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

* Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: jednorazowe wsparcie w wysokości 100 zł na dziecko, wypłacane raz w roku szkolnym.

* Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: możesz otrzymać: 113 zł miesięcznie, jeśli dziecko mieszka w internacie lub bursie, 69 zł miesięcznie, jeśli dziecko dojeżdża do szkoły.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek o zasiłek rodzinny i dodatki składasz w urzędzie gminy lub miasta. W wielu miejscowościach zajmuje się tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS). Wniosek możesz złożyć osobiście, pocztą lub elektronicznie przez portal Emp@tia. Do wniosku musisz dołączyć szereg dokumentów, m.in.: skrócone akty urodzenia dzieci, zaświadczenia o dochodach członków rodziny (np. z urzędu skarbowego, od pracodawcy), zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki przez dziecko (jeśli ma powyżej 18 lat), orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

Pamiętaj, że okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku. Wniosek na nowy okres zasiłkowy warto złożyć odpowiednio wcześniej, aby uniknąć przerw w wypłatach.

Pamiętaj!

W przypadku przekroczenia progu dochodowego o niewielką kwotę, wciąż możesz otrzymać zasiłek! Działa tu zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że zasiłek zostanie pomniejszony o kwotę, o którą przekroczono próg, a nie całkowicie odebrany.

Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej [IMPACT 2026]