Programy lojalnościowe to skuteczny sposób na realne oszczędności, oferując punkty, zniżki i cashback za codzienne zakupy.

Największe korzyści czekają w dyskontach i supermarketach, ale też w drogeriach i na stacjach paliw.

Aplikacje mobilne, takie jak Moja Biedronka czy Lidl Plus, zapewniają spersonalizowane oferty i dodatkowe kupony, maksymalizując zniżki.

Aby faktycznie oszczędzać, korzystaj z programów sklepów, które regularnie odwiedzasz i unikaj kupowania rzeczy, których nie potrzebujesz.

Jak działają programy lojalnościowe? Od punktów po zniżki

Programy lojalnościowe działają na kilku prostych zasadach. Najczęściej spotkasz się z systemem punktowym. Za każde wydane pieniądze otrzymujesz punkty, które potem możesz wymienić na zniżki lub produkty. Na przykład, sklep może oferować 1 punkt za każde wydane 10 złotych. Kiedy uzbierasz 100 punktów, możesz je zamienić na 10 złotych zniżki przy kolejnych zakupach. Innym popularnym rozwiązaniem są zniżki bezpośrednie. Posiadając kartę lojalnościową, automatycznie dostajesz niższe ceny na wybrane produkty, często oznaczone specjalnymi etykietami. Niektóre programy oferują też tak zwany cashback, czyli zwrot części wydanych pieniędzy na Twoje konto lub w formie bonów. Ważne jest, abyś przy kasie zawsze pamiętał o pokazaniu swojej karty lub zeskanowaniu kodu z aplikacji, bo tylko wtedy Twoje zakupy zostaną uwzględnione w programie.

Gdzie szukać oszczędności? Przegląd najpopularniejszych programów

Programy lojalnościowe opłacalne stają się tam, gdzie robisz codzienne zakupy. Najwięcej zyskasz w supermarketach. Karty takie jak "Moja Biedronka", "Lidl Plus" czy "Kaufland Card" oferują zniżki na konkretne produkty, kupony, a nawet możliwość zbierania punktów.

Klienci mogą korzystać z karty Moja Biedronka w postaci plastikowych kart lub aplikacji mobilnej. Wystarczy, że przy każdych zakupach w dyskoncie zeskanują kod karty lub podadzą kasjerowi numer telefonu, na który jest zarejestrowana. Wszystkie dostępne w tym czasie zniżki zostaną automatycznie naliczone przy kasie. Karta Moja Biedronka w telefonie w telefonie daje nieco więcej korzyści niż jej plastikowy odpowiednik. Na użytkowników czekają spersonalizowane oferty, dostęp do aktualnych gazetek, a także shakeomat, który wymaga potrząśnięcia telefonem. W zamian otrzymujemy unikalną zniżkę, która można zrealizować do końca dnia.

Aplikacja Lidl Plus to darmowy program lojalnościowy, który pozwala na dostęp do spersonalizowanych ofert i promocji. Jej główną zasadą jest skanowanie cyfrowej karty w trakcie zakupów. Klienci nie muszą już skanować aplikacji – wystarczy podać numer telefonu przypisany do konta. Aby skorzystać z niższych cen lub rabatów procentowych, wymagane jest wcześniejsze „zakliknięcie” (aktywowanie) konkretnych kuponów w aplikacji przed dokonaniem zakupu.

Nie tylko sklepy – programy na stacjach paliw i w aptekach

Oszczędności czekają na Ciebie nie tylko w supermarketach. Pomyśl o innych miejscach, które regularnie odwiedzasz. Drogerie i apteki, takie jak Rossmann, Hebe czy Super-Pharm, również mają swoje programy lojalnościowe. Zbierasz tam punkty za zakupy kosmetyków, środków czystości czy leków bez recepty, które potem możesz wymienić na zniżki. Często dostajesz też specjalne rabaty urodzinowe, na przykład 20% zniżki na całe zakupy. Jeśli jeździsz samochodem, programy na stacjach paliw, takie jak Orlen Vitay czy Circle K Extra, pozwalają zbierać punkty za tankowanie i zakupy w sklepie przy stacji. Te punkty możesz później wymienić na zniżki na paliwo, darmową kawę, czy myjnię.

Mądre korzystanie to podstawa – praktyczne wskazówki

Aby programy lojalnościowe faktycznie wspierały Twój budżet, musisz korzystać z nich z głową. Po pierwsze, skup się na programach tych sklepów, w których i tak regularnie robisz zakupy. Nie ma sensu zakładać dziesięciu kart, z których potem nie będziesz korzystać. Wybierz 2-3 najczęściej odwiedzane miejsca. Po drugie, zawsze czytaj regulamin – sprawdź, jak zbierasz punkty, jak je wymieniasz i czy mają datę ważności. Niektóre punkty przepadają po roku, jeśli ich nie wykorzystasz! Po trzecie, korzystaj z aplikacji mobilnych, jeśli tylko masz taką możliwość. To najwygodniejszy sposób na śledzenie kuponów i punktów. Po czwarte, nie daj się naciągnąć na "okazje". Promocja "kup dwa, trzeci gratis" jest dobra, jeśli naprawdę potrzebujesz dwóch produktów. Jeśli nie, to kupując trzy, wydajesz więcej, a nie oszczędzasz. Zawsze zadaj sobie pytanie: czy kupiłbym to bez promocji?

Czy programy lojalnościowe mają wady?

Chociaż programy lojalnościowe oferują wiele korzyści, warto być świadomym kilku potencjalnych pułapek. Głównym celem sklepów jest zachęcenie Cię do częstszych i większych zakupów. Łatwo jest ulec pokusie i kupić coś tylko dlatego, że jest w promocji dla posiadaczy karty, mimo że wcale tego nie potrzebujesz. To zamiast oszczędności, prowadzi do dodatkowych wydatków. Inna kwestia to dane osobowe. Zapisując się do programu, zgadzasz się na to, że sklep będzie zbierał informacje o Twoich zakupach. Dzięki temu może wysyłać Ci spersonalizowane oferty, ale też wie, co kupujesz. To może być wygodne, bo nie jesteś zasypywany nieistotnymi reklamami. Z drugiej strony, Twoje dane stają się częścią bazy sklepu. Masz jednak prawo wiedzieć, jakie dane są zbierane i w jakim celu. Możesz też w każdej chwili poprosić o ich usunięcie lub ograniczyć zgodę na ich przetwarzanie.

Łukasz Chaberski - Polskie Porty Lotnicze | IMPACT 2026