Super prezenty na Dzień Babci i Dziadka. Lidl ruszył z promocją

Promocje na Dzień Babci i Dziadka w Lidlu

Szeroki wybór upominków oferuje Lidl. Możemy wybierać w różnych pomysłach na prezent, ciekawym rozwiązaniem będzie np. poduszka dekoracyjna dla babci lub dziadka w supercenie 19,99 zł/1 szt., skarpetki (14,98 zł/1 zestaw, czyli tylko 7,49 zł za 1 parę), kubek (9,99 zł/1 szt.), który jest przystosowany do zmywarek czy rękawica kuchenna z podkładką (13,99 zł/ 1 zestaw). Praktycznym prezentem będzie także etui do okularów (9,99 zł/1 szt.), aby już ich nie gubili, czy saszetka dla babci (6,99 zł/1 szt.), w której będzie mogła trzymać np. swoje klipsy i kolczyki czy inne drobiazgi.

Promocje w Lidlu na wyroby medyczne

Dbanie o zdrowie jest bardzo ważne, szczególnie w przypadku osób starszych, które z wiekiem mogą zmagać się z różnymi schorzeniami. Od czwartku, 9 stycznia, w Lidlu będzie można zatroszczyć się o nasze babcie i dziadków, kupując im np. ciśnieniomierz naramienny (69,99 zł/ 1 zestaw) z czytelnym, podświetlanym na niebiesko wyświetlaczem XL oraz funkcją wykrywania nieregularnego bicia serca. Aby babcia i dziadek mieli temperaturę ciała pod kontrolą, przydatny będzie termometr na podczerwień (59,99 zł/ 1 zestaw), który daje pomiar już w ciągu 1 sekundy! Jest wygodny w obsłudze – temperaturę można zmierzyć na dwa sposoby: na czole lub w uchu.

Urządzenia dla zapewnienia komfortu w Lidlu

Babcie i dziadków warto zachęcić do relaksu i odpoczynku. W tym celu świetnie sprawdzi się poduszka do masażu 24 W (89,90 zł/ 1 zestaw), którą można stosować na ramionach, karku, plecach i nogach. Przyjemne rozluźnienie oraz kojące ciepło zapewni stosowanie poduszki elektrycznej na brzuch i plecy 100 W (79,99 zł/ 1 szt.), która szybko nagrzewa się oraz posiada aż 6 poziomów temperatury.

Natomiast w codziennej pielęgnacji sprawdzi się suszarka do włosów z jonizacją 2000 W (79,99 zł/ 1 zestaw) z 2 poziomami nawiewu oraz 3 stopniami regulacji temperatury z dodatkową funkcją Cool Shot, a także maszynka do strzyżenia włosów i brody 3,7 V (59,99 zł/ 1 zestaw) z zestawem nasadek, nożyczek, oleju do ostrzy, pędzlem do czyszczenia oraz workiem do przechowywania, grzebieniem i przewodem do ładowania USB-A na USB-C.