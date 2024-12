Nowa wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W listopadzie bieżącego roku Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zakładający podwyższenie maksymalnej wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 100 proc., czyli o 500 zł – do 1000 zł miesięcznie. Nowelizacja ustawy w tej sprawie została 11 grudnia opublikowana w Dzienniku Ustaw, a nowe przepisy wchodzą w życie 12 grudnia.

Dotychczasowe przepisy przewidywały, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Ich maksymalna wysokość była niezmienna od początku obowiązywania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, czyli od 2008 r.

Od kiedy wyższe alimenty?

Ministerstwo rodziny w komunikacie zwróciło uwagę, że w tym czasie znacznie wzrosły koszty utrzymania i co za tym idzie również ustalane przez sądy kwoty alimentów na rzecz dzieci od rodziców. Jak przekazał resort, nowe przepisy będą miały zastosowanie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do których prawo przysługuje od 1 października 2024 r. Oznacza to wypłatę świadczeń osobom uprawnionym z wyrównaniem od 1 października br.

Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 lat. Gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej – do ukończenia 25 lat. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie przysługuje bezterminowo.

Projekt ustawy stanowi realizację zapowiedzi Koalicji Obywatelskiej zawartej w "100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów!", która jest też częścią umowy "Koalicji 15 października".

Najważniejsze rozwiązania:

Maksymalna wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostaje podwyższona o 100 proc. – z 500 zł do 1000 zł miesięcznie.Wysokość świadczenia nie była zmieniana od 16 lat.

Rozwiązanie będzie odpowiedzią na konieczność dostosowania wysokości świadczenia do obecnych potrzeb osób uprawnionych do alimentów.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do których prawo przysługuje od 1 października 2024 roku.

