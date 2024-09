Wyższe alimenty na nowy rok szkolny

Alimenty na dziecko

Początek roku szkolnego to dobry czas na podniesienie alimentów na dziecko? Świadczenia alimentacyjne wzrosną w Polsce pierwszy raz od 16 lat. Nowe przepisy zakładają podwyższenie maksymalnej wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego o 100%. Daje nam to podwyżkę o 500 zł. Od 1 października 2024 roku maksymalna wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniesie 1000 zł miesięcznie. Świadczenie alimentacyjne jest formą pomocy wypłacaną osobom uprawnionym do alimentów, u których wystąpiło zaniechanie wypłaty tego świadczenia, a prowadzona przez sąd / komorników egzekucja ukazała się bezskuteczna.

A czy nowy rok szkolny to dobry moment na podniesienie alimentów na dziecko rodzicom, którzy wywiązują się ze swojego obowiązku alimentacyjnego? Zdaniem ekspertów to dobry czas na takie zmiany. Rok szkolny wiąże się ze sporymi wydatkami na dziecko. Nie trzeba od razu toczyć tutaj batalii sądowych. Jeśli obydwoje rodzice uznają, że faktycznie koszty utrzymania w tym okresie idą w górę i rodzic z obowiązkiem alimentacyjnym wyrazi zgodę na podniesienie alimentów, to wystarczy zawrzeć w tym zakresie ugodę, np. przed mediatorem.

Jak podwyższyć alimenty na dziecko?

Jeżeli jednak pojawia konflikt, to pozostaje złożenie pozwu sądowego. Jednak zanim rodzic na stałe sprawujący opiekę nad dzieckiem zdecyduje się na taki krok, to powinien przygotować się na udowodnienie przed sądem, że faktycznie ponosi większe koszty związane z utrzymaniem dziecka. Dobrze zatem zgromadzić rachunki za wszelkie rzeczy do szkoły, dodatkowe lekcje i wyposażenie. Koszty te muszą być rzeczywiste. Rozpoczęcie roku szkolnego samo w sobie nie stanowi bowiem podstawy do podwyższenia alimentów, jednak związane z tym wydatki mogą w tym zakresie mieć istotne znaczenie.

QUIZ Dzieciństwo PRL. Dokończ kultowe teksty od mam! Pytanie 1 z 15 Kiedy dziecko zwlekało z posprzątaniem, a mama była już mocno wkurzona padały słowa: Liczę do trzech! Raz, dwa... Mam już tego dość Do roboty! Dalej