Od 1 lipca zmiany w 800 plus! Nie wszystkie dzieci dostaną pieniądze

Rząd Morawieckiego złamał prawo przy 800 plus? NIK alarmuje

Zmiany w 800 plus! Nie wszystkie dzieci dostaną pieniądze

Ustawa z 15 maja 2024 roku zmieniła zasady przyznawania świadczeń "800 plus" oraz "Dobry Start". Zmiany dotyczą również zakresu wsparcia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Tym samym od 1 lipca 800 plus otrzymają jedynie dzieci, które:

realizują obowiązek szkolny,

realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (uczęszczają do zerówki),

realizują obowiązek nauki w przedszkolu lub szkole należącej do polskiego systemu edukacji.

Zmiany mają być brane od uwagę od 1 września. Tym samym dziecko, które przyjechało z Ukrainy do Polski musi zacząć naukę w polskim systemie edukacji, aby otrzymać 800 plus. Ograniczenie dotyczy również świadczenia "Dobry Start", czyli 300 plus na wyprawkę szkolną.

Co w przypadku dzieci, które nie muszą chodzić do szkoły?

Do tej pory warunkiem do otrzymywania świadczenia było posiadanie małoletniego dziecka, jednak od 1 lipca (a właściwie od 1 września) będzie musiało się uczyć w polskim systemie edukacji.

Oczywiście rodzice dzieci, które nie podlegają obowiązkowi szkolnemu (do 7. roku życia) dalej będą otrzymywać świadczenie 800 plus, pod tym względem nie przewidziano żadnych zmian.

Również minister Rodziny i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemanowicz-Bąk potwierdziła, że obecnie nie są prowadzone żadne prace dotyczące zmian w 800 plus, czy to w wysokości świadczenia, czy np. ograniczeniu go tylko dla pracujących rodziców.

- Nie prowadzimy żadnych prac na temat systemowych zmian w tym świadczeniu - powiedziała szefowa resortu.

