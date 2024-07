Świadczenie przedemerytalne - komu przysługuje 1795 zł?

Świadczenie przedemerytalne w przypadku utraty pracy

Zgodnie z art 2. Ustawy o świadczeniach przedemerytalnych:

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która:

do dnia rozwiązania stosunku pracy (...) z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy (...) u którego była zatrudniona (...) przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy (...) w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn.

Wskazane wyżej dwie opcje prawa do świadczenia przedemerytalnego różnią się w kwestii warunków po stronie uprawnionego (wiek, okres uprawniający do emerytury). Pierwszy ze wskazanych przypadków dotyczy np. likwidacji pracodawcy z powodu bankructwa.

Druga opcja to rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, co oznacza np. likwidację stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych lub organizacyjnych.

Świadczenie przedemerytalne w przypadku przedsiębiorców lub pobierających rentę

Zgodnie z art 2. Ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która:

do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność (...) i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta i 61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn (...)