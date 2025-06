Zapowiedź programu

Już wkrótce dowiesz się, jak globalne wydarzenia wpływają na Twoje codzienne życie! Znany ekonomista Marek Zuber będzie gościem programu "Pieniądze to nie wszystko", gdzie omówi konsekwencje obecnego konfliktu dla polskich gospodarstw domowych.

Nie przegap tej wyjątkowej okazji, aby posłuchać eksperckiej analizy i dowiedzieć się, jak przygotować się na nadchodzące zmiany.

Emisja najnowszego odcinka programu już w środę, 18 czerwca 2025 roku, o godz. 14.30! Program można obejrzeć na kanale Super Expressu na platformie You Tube.

Pieniądze To Nie Wszystko

"Pieniądze to nie wszystko" to program publicystyczny, który wychodzi poza utarte schematy rozmów o zarobkach i wydatkach. Jego celem jest dogłębna analiza wpływu szeroko rozumianych wydarzeń gospodarczych, społecznych, a nawet politycznych, na codzienne życie Polaków i ich portfele. To swoisty przewodnik po świecie finansów osobistych, inwestycji, ekonomii, ale w kontekście globalnych trendów i lokalnych uwarunkowań.

Program nie ogranicza się jedynie do porad, jak oszczędzać czy inwestować. Stawia pytania o przyczyny i skutki zjawisk ekonomicznych, tłumaczy mechanizmy rynkowe i pomaga widzom zrozumieć, jak podejmować świadome i odpowiedzialne decyzje finansowe w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Kluczowym elementem programu są zapraszani eksperci – ekonomiści, analitycy finansowi, doradcy inwestycyjni, socjologowie i inni specjaliści, którzy w przystępny sposób tłumaczą zawiłości ekonomiczne, analizują bieżące wydarzenia i prognozują przyszłe trendy. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu widzowie mogą lepiej zrozumieć, jak dbać o swoje pieniądze, zabezpieczyć przyszłość i unikać pułapek finansowych.

"Pieniądze To Nie Wszystko" to program dla każdego, kto chce zrozumieć, jak działa świat finansów i jak podejmować mądre decyzje, które wpłyną na jego przyszłość. To program, który edukuje, inspiruje i pomaga widzom stać się bardziej świadomymi i odpowiedzialnymi uczestnikami życia gospodarczego. To program, który pokazuje, że pieniądze to ważny element życia, ale nie jedyny, i że warto patrzeć na nie w szerszym kontekście.

