Lidl i Biedronka obdarowują pracowników paczkami świątecznymi, a porównanie ich zawartości (i dodatkowych benefitów) stało się hitem na TikToku.

Paczka Lidla dla dorosłych zawierała m.in. grę i skarpetki, a dla dzieci drewniane zabawki i kalendarz adwentowy, do tego kupon na 1200 zł.

Biedronka postawiła na frytkownicę beztłuszczową, słodycze, kartę dla dorosłych i kreatywne zestawy dla dzieci, a także e-kody na zakupy o wartości 610-670 zł.

Biedronka przeznaczyła rekordowe 120 mln zł na świąteczne benefity, w tym 171 600 paczek dla pracowników i ich dzieci, co świadczy o jej hojności.

Świąteczne paczki od pracodawcy – grudniowa tradycja

Świąteczne paczki od pracodawcy to już niemal grudniowa tradycja w wielu firmach, które chcą podziękować pracownikom za ich zaangażowanie w ciągu roku. W ten sposób pokazują, że doceniają ich wysiłek, a przy okazji wprowadzają świąteczną atmosferę w miejscu pracy. Na bożonarodzeniowe upominki dla zespołu decydują się m.in. takie sklepy jak Biedronka, Lidl, Kaufland i Carrefour. Co roku pracownicy z niecierpliwością oczekują na te drobne gesty, które umilają przedświąteczny czas.

Porównanie paczek świątecznych – Lidl vs. Biedronka

Użytkowniczka @mandyou90 postanowiła porównać tegoroczne świąteczne paczki z Lidla oraz Biedronki. Opublikowała filmik na swoim profilu na TikToku, w którym pokazała zawartość obu upominków. Jej nagranie szybko zyskało popularność, a internauci żywo komentowali zawartość paczek, porównując je i oceniając, który pracodawca bardziej się postarał.

Jeśli chodzi o Lidla, w paczce dla dzieci znalazły się:

Drewniany mikser

Wieża z klocków

Kalendarz adwentowy z Kinder

Drewniany wózek z lodami

Książeczka

Paczka z Lidla dla dorosłych była skromniejsza i zawierała:

Kartonowe pudełeczko

Gra podobna do Dobble

Skarpetki

Biedronka ofiarowała natomiast pracownikom kartę, słodycze i frytkownicę beztłuszczową Tefal. W paczce dziecięcej znalazły się za to:

Gadająca zabawka

Gra planszowa

Zestaw kreatywny (ciastolina z farbami)

Klocki magnetyczne

Puzzle

Dodatkowe benefity – bony na zakupy

To jednak nie wszystko. Tiktokerka poinformowała w opisie nagrania, że oba sklepy dołożyły do paczek bony na zakupy. W przypadku Lidla jest to kupon o łącznej wartości 1200 zł. To znaczący dodatek, który z pewnością ucieszył pracowników i pozwoli im na zrobienie świątecznych zakupów.

Biedronka z kolei już w listopadzie zapowiadała, że z okazji 30-lecia istnienia sieci przeznacza w tym roku rekordową kwotę na świąteczne benefity dla pracowników i ich rodzin. Jest to blisko 120 mln zł. Łącznie pracownicy otrzymają 171 600 paczek, w tym 88 500 dla pracowników oraz 83 100 dla ich dzieci w czterech grupach wiekowych (0-2, 3-6, 7-10, 11-18 lat). Tak hojne gesty z pewnością wpływają na pozytywny wizerunek firmy i lojalność pracowników.

E-kody na zakupy dla pracowników Biedronki

Dodatkowo obecnie zostały wydane pracownikom Biedronki e-kody uprawniające do zakupów w Biedronce, Biedronka Home lub Hebe. Ich wartość to od 610 do 670 zł w zależności od progu dochodowego. To kolejna forma wsparcia finansowego dla pracowników w okresie świątecznym.

Porównanie paczek świątecznych od Lidla i Biedronki pokazuje, że obie firmy doceniają swoich pracowników. Zawartość paczek jest różna i zależy od strategii firmy oraz budżetu przeznaczonego na ten cel. Ostateczna ocena, która paczka jest lepsza, zależy od indywidualnych preferencji pracowników. Jedni bardziej ucieszą się z frytkownicy beztłuszczowej, inni z drewnianych zabawek dla dzieci, a jeszcze inni z bonów na zakupy. Ważne jest, że pracodawcy pamiętają o swoich pracownikach i starają się umilić im okres świąteczny.

