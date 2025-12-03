Świąteczne paczki od Lidla i Biedronki pod lupą! Co w tym roku dostali pracownicy?

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
2025-12-03 10:41

Świąteczne paczki od pracodawców to miły gest docenienia pracowników. Tiktokerka @mandyou90 zestawiła tegoroczne upominki od Lidla i Biedronki, prezentując zawartość paczek dla dorosłych i dzieci. Podczas gdy Lidl postawił na drewniane zabawki i grę, Biedronka zaskoczyła frytkownicą beztłuszczową i bogatym zestawem dla najmłodszych. Która sieć wypadła lepiej? Dodatkowo, pracownicy Biedronki otrzymali e-kody na zakupy o wartości od 610 do 670 zł, a Lidl kupon o wartości 1200 zł.

Dwa sklepy – wnętrze Biedronki z klientami i kasa samoobsługowa, oraz fasada Lidla z wejściem i parkingiem. Obrazy symbolizują konkurencję sieci handlowych i ich świąteczne benefity dla pracowników, o czym można przeczytać na Super Biznes.

i

Autor: SCH Dwa sklepy – wnętrze Biedronki z klientami i kasa samoobsługowa, oraz fasada Lidla z wejściem i parkingiem. Obrazy symbolizują konkurencję sieci handlowych i ich świąteczne benefity dla pracowników, o czym można przeczytać na Super Biznes.
  • Lidl i Biedronka obdarowują pracowników paczkami świątecznymi, a porównanie ich zawartości (i dodatkowych benefitów) stało się hitem na TikToku.
  • Paczka Lidla dla dorosłych zawierała m.in. grę i skarpetki, a dla dzieci drewniane zabawki i kalendarz adwentowy, do tego kupon na 1200 zł.
  • Biedronka postawiła na frytkownicę beztłuszczową, słodycze, kartę dla dorosłych i kreatywne zestawy dla dzieci, a także e-kody na zakupy o wartości 610-670 zł.
  • Biedronka przeznaczyła rekordowe 120 mln zł na świąteczne benefity, w tym 171 600 paczek dla pracowników i ich dzieci, co świadczy o jej hojności.

Świąteczne paczki od pracodawcy – grudniowa tradycja

Świąteczne paczki od pracodawcy to już niemal grudniowa tradycja w wielu firmach, które chcą podziękować pracownikom za ich zaangażowanie w ciągu roku. W ten sposób pokazują, że doceniają ich wysiłek, a przy okazji wprowadzają świąteczną atmosferę w miejscu pracy. Na bożonarodzeniowe upominki dla zespołu decydują się m.in. takie sklepy jak Biedronka, Lidl, Kaufland i Carrefour. Co roku pracownicy z niecierpliwością oczekują na te drobne gesty, które umilają przedświąteczny czas.

Porównanie paczek świątecznych – Lidl vs. Biedronka

Użytkowniczka @mandyou90 postanowiła porównać tegoroczne świąteczne paczki z Lidla oraz Biedronki. Opublikowała filmik na swoim profilu na TikToku, w którym pokazała zawartość obu upominków. Jej nagranie szybko zyskało popularność, a internauci żywo komentowali zawartość paczek, porównując je i oceniając, który pracodawca bardziej się postarał.

Jeśli chodzi o Lidla, w paczce dla dzieci znalazły się:

  • Drewniany mikser
  • Wieża z klocków
  • Kalendarz adwentowy z Kinder
  • Drewniany wózek z lodami
  • Książeczka

Paczka z Lidla dla dorosłych była skromniejsza i zawierała:

  • Kartonowe pudełeczko
  • Gra podobna do Dobble
  • Skarpetki

Biedronka ofiarowała natomiast pracownikom kartę, słodycze i frytkownicę beztłuszczową Tefal. W paczce dziecięcej znalazły się za to:

  • Gadająca zabawka
  • Gra planszowa
  • Zestaw kreatywny (ciastolina z farbami)
  • Klocki magnetyczne
  • Puzzle

Dodatkowe benefity – bony na zakupy

To jednak nie wszystko. Tiktokerka poinformowała w opisie nagrania, że oba sklepy dołożyły do paczek bony na zakupy. W przypadku Lidla jest to kupon o łącznej wartości 1200 zł. To znaczący dodatek, który z pewnością ucieszył pracowników i pozwoli im na zrobienie świątecznych zakupów.

Biedronka z kolei już w listopadzie zapowiadała, że z okazji 30-lecia istnienia sieci przeznacza w tym roku rekordową kwotę na świąteczne benefity dla pracowników i ich rodzin. Jest to blisko 120 mln zł. Łącznie pracownicy otrzymają 171 600 paczek, w tym 88 500 dla pracowników oraz 83 100 dla ich dzieci w czterech grupach wiekowych (0-2, 3-6, 7-10, 11-18 lat). Tak hojne gesty z pewnością wpływają na pozytywny wizerunek firmy i lojalność pracowników.

E-kody na zakupy dla pracowników Biedronki

Dodatkowo obecnie zostały wydane pracownikom Biedronki e-kody uprawniające do zakupów w Biedronce, Biedronka Home lub Hebe. Ich wartość to od 610 do 670 zł w zależności od progu dochodowego. To kolejna forma wsparcia finansowego dla pracowników w okresie świątecznym.

Porównanie paczek świątecznych od Lidla i Biedronki pokazuje, że obie firmy doceniają swoich pracowników. Zawartość paczek jest różna i zależy od strategii firmy oraz budżetu przeznaczonego na ten cel. Ostateczna ocena, która paczka jest lepsza, zależy od indywidualnych preferencji pracowników. Jedni bardziej ucieszą się z frytkownicy beztłuszczowej, inni z drewnianych zabawek dla dzieci, a jeszcze inni z bonów na zakupy. Ważne jest, że pracodawcy pamiętają o swoich pracownikach i starają się umilić im okres świąteczny.  

Tańszy jest Lidl czy Biedronka? Klienci są w szoku, mówią tylko o jednym
Przeczytaj także:
Lidl odpala świąteczną promocję zabawek. Rodzice rzucą się na te hity
Super Biznes SE Google News
QUIZ PRL. Święta Bożego Narodzenia w czasach PRL-u. Sprawdź w tym quizie, co o nich wiesz
Pytanie 1 z 10
Sznurek, którym przewiązywano zawijane w papier prezenty zrobiony był:
Święta w PRL
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LIDL
BIEDRONKA