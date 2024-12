Spis treści

Firmowa Wigilia - sztuka dobrego zachowania

Spotkanie wigilijne w firmie to moment, gdy służbowe relacje stają się nieco bardziej swobodne, ale wciąż obowiązują pewne zasady. Przede wszystkim pamiętajmy, że mimo luźniejszej atmosfery, wciąż jesteśmy w pracy.

Jedzmy z umiarem i małymi kęsami, żebyśmy zdążyli przełknąć, gdy podejdzie do nas przełożony lub koleżanka z działu obok, abyśmy mogli swobodnie prowadzić rozmowę. Mówienie z pełnymi ustami jest niedopuszczalne w naszej kulturze. Lampka szampana czy wina grzanego jest jak najbardziej na miejscu, ale pamiętajmy o złotej zasadzie: to, co zrobimy na firmowej wigilii, może wpłynąć na naszą zawodową reputację jeszcze długo po świętach.

Podczas firmowych spotkań świątecznych szczególną uwagę należy zwrócić na dobór tematów rozmów. Przede wszystkim unikaj plotkowania o nieobecnych osobach - takie zachowanie może nie tylko zepsuć świąteczną atmosferę, ale też wrócić do ciebie rykoszetem. Równie ważne jest, by nie podejmować trudnych tematów służbowych, takich jak planowana restrukturyzacja czy potencjalne zwolnienia - te kwestie zdecydowanie powinny poczekać na bardziej odpowiedni moment. Powstrzymaj się także od krytykowania kogokolwiek, czy to organizatorów wydarzenia, czy współpracowników - świąteczne spotkanie to nie czas i miejsce na wyrażanie niezadowolenia czy pretensji. Zamiast tego skup się na pozytywnych, świątecznych tematach, które pomogą zbudować dobrą atmosferę i wzmocnić relacje w zespole. Rozmowy o planach świątecznych, tradycjach czy nawet pogodzie będą znacznie lepszym wyborem niż poruszanie kontrowersyjnych czy nieprzyjemnych kwestii.

Podstawowe zasady:

Zachowaj umiar przy konsumpcji - zarówno jedzenia, jak i alkoholu

Unikaj plotkowania i krytykowania nieobecnych

Nie poruszaj trudnych tematów służbowych (zwolnienia, reorganizacja)

Pamiętaj o kulturze przy stole (nie rzucaj się na jedzenie)

Życzenia świąteczne w kontekście biznesowym

W kontekście biznesowym składanie życzeń świątecznych wymaga szczególnej uwagi i przestrzegania określonych zasad savoir-vivre'u. Przede wszystkim należy pamiętać o zachowaniu profesjonalizmu i taktu, jednocześnie unikając życzeń zbyt osobistych czy intymnych. Kluczowe jest dostosowanie poziomu formalności do kultury organizacyjnej panującej w firmie, a w dzisiejszych czasach warto też zadbać o neutralny charakter życzeń, unikając zbyt religijnych odniesień.

Jeśli chodzi o formy przekazywania życzeń biznesowych, wciąż najbardziej elegancką opcją pozostają tradycyjne kartki, szczególnie te składane i wysyłane w kopertach. Przy tej formie warto zadbać o detale, takie jak świąteczny znaczek pocztowy, a dla podkreślenia profesjonalnego charakteru można rozważyć spersonalizowane projekty zawierające logo firmy.

Coraz popularniejsza staje się również wersja elektroniczna, która również wymaga przestrzegania określonych zasad. Życzenia powinny być wysyłane ze służbowego adresu email, a przed wysłaniem należy dokładnie sprawdzić ich poprawność językową. Przy masowej wysyłce życzeń koniecznie trzeba pamiętać o ukryciu listy odbiorców, korzystając z opcji UDW (ukryte do wiadomości). Jeśli do życzeń dołączamy jakiekolwiek załączniki, powinny one mieć odpowiedni, niezbyt duży rozmiar, by nie przeciążać skrzynek pocztowych odbiorców.

Wysyłanie życzeń świątecznych przez SMS stało się już powszechną praktyką, jednak w kontekście biznesowym wymaga szczególnej rozwagi. Przede wszystkim zwróć uwagę na porę wysyłania - życzenia najlepiej przesłać w godzinach roboczych lub wczesnych wieczornych, zdecydowanie unikając późnych godzin nocnych czy wczesnego poranka. Mimo że SMS kojarzy się z bardziej swobodną formą komunikacji, w relacjach służbowych warto zachować odpowiedni poziom formalności. Oznacza to unikanie zbyt poufałego tonu, emotikon czy żargonowych skrótów, nawet jeśli na co dzień mamy dobre relacje z odbiorcą.

Niezależnie od wybranej formy, najważniejsze jest, by życzenia były szczere i odpowiednio dopasowane do odbiorcy.

Zasady składania życzeń w skrócie:

Zachowaj profesjonalizm i takt

Unikaj życzeń zbyt osobistych czy intymnych

Dostosuj poziom formalności do kultury organizacyjnej

W obecnych czasach lepiej unikać zbyt religijnego charakteru życzeń

Przykłady życzeń świątecznych

Dla szefa:

"Szanowny Panie Prezesie, z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Panu spokoju, radości i satysfakcji zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Dziękuję za inspirujące przywództwo w mijającym roku."

"Droga Pani Dyrektor, niech te Święta przyniosą chwilę wytchnienia od codziennych wyzwań, a Nowy Rok będzie pełen sukcesów - tych małych i tych wielkich. Dziękuję za motywację i wsparcie w 2024 roku."

"Pani Aniu, życzę świąt pachnących choinką, wypełnionych śmiechem najbliższych i czasem na zasłużony odpoczynek od naszych firmowych 'przygód'. Do zobaczenia w Nowym Roku!"

Dla pracowników:

"Drodzy Współpracownicy! Życzymy Wam świąt bez służbowego maila, telefonu i deadline'ów. Tylko rodzina, przyjaciele i karp (niekoniecznie w tej kolejności). A w Nowym Roku - samych ambitnych projektów (i adekwatnych premii!)."

"By te święta były czasem prawdziwego odpoczynku - z dala od Excela, prezentacji i firmowego komunikatora. Zasłużyliście na to jak mało kto!"

"Niech Święty Mikołaj przyniesie Wam wszystko, o czym marzycie (tak, podwyżka też się liczy!). A tak całkiem serio - dziękujemy za kolejny wspaniały rok współpracy."

Dla partnerów biznesowych:

"Z okazji Świąt pragniemy podziękować za zaufanie i wspólne projekty. Życzymy Państwu spokojnych świąt i roku pełnego inspirujących wyzwań."

"Dziękujemy za kolejny rok owocnej współpracy. Niech nadchodzące Święta będą czasem radości i odpoczynku, a Nowy Rok przyniesie jeszcze więcej wspólnych sukcesów."

"W tym szczególnym czasie życzymy Państwu chwil wypełnionych ciepłem i radością, a w Nowym Roku - wielu okazji do celebrowania wspólnych osiągnięć."

SMS, mail czy osobiście - jak przekazać życzenia szefowi?

To jeden z największych świątecznych dylematów pracowników. Czy wypada wysłać SMS-a do szefa? A może lepiej eleganckiego maila? Rozwiewamy wątpliwości - tak, warto złożyć szefowi życzenia! Wybór formy zależy głównie od kultury organizacyjnej i codziennych relacji:

W firmach o formalnej kulturze: najlepiej osobiście lub mailowo

Przy pracy zdalnej: mail lub firmowy komunikator to dobry wybór

W firmach o luźniejszej atmosferze: SMS jest jak najbardziej na miejscu

Jeśli wysyłasz życzenia SMS-em wybierz rozsądną porę (nie w środku nocy!)

Zachowaj odpowiedni poziom formalności

Unikaj zbyt poufałego tonu

Spóźnione życzenia? Lepiej później niż wcale!

SMS-owe życzenia dla szefa/szefowej - przykłady

Oto kilka propozycji SMS-owych życzeń dla szefa - od bardziej formalnych po nieco swobodniejsze:

Formalne:

"Szanowny Panie Prezesie, z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam najserdeczniejsze życzenia spokoju, radości i pomyślności w nadchodzącym roku. Z wyrazami szacunku, [Imię Nazwisko]"

"Szanowna Pani Dyrektor, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych sukcesów w Nowym Roku. Z poważaniem, [Imię]"

Pół-formalne:

"Pani Agnieszko, życzę radosnych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku. Dziękuję za wspólny rok pracy i inspirujące przywództwo!"

"Panie Tomku, spokojnych i rodzinnych Świąt oraz udanego startu w Nowy Rok! Z podziękowaniem za wsparcie w mijającym roku."

Swobodniejsze (gdy mamy bliższe relacje):

"Wesołych Świąt, Aniu! Życzę odpoczynku od naszych codziennych wyzwań i wszystkiego dobrego w Nowym Roku 🎄"

"Wszystkiego dobrego na Święta, Piotrze! Niech te dni będą pełne radości i spokoju, a w przyszłym roku czeka nas jeszcze więcej wspólnych sukcesów!"

Uwaga! Użycie emotikon zależy od kultury organizacyjnej i relacji z szefem - warto kierować się dotychczasowym stylem komunikacji.