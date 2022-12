Święta bez emerytur i 500 plus? Znamy stanowisko ZUS

Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Zmiany w 500 plus

Kiedy wypłata emerytury w grudniu 2022?

Polacy, którzy pobierają świadczenia, otrzymują wypłaty w kilku terminach. W przypadku emerytów pieniądze trafiają na ich konto dopiero 25. dnia miesiąca, co w grudniu wywołać sporo nerwów, biorąc pod uwagę, że 25. grudnia to środek świąt. ZUS jednak uspokaja, że świadczenia wpłyną do nich przed świętami, czyli 23. grudnia br.

Terminy wypłat emerytur z ZUS 2022

Spokojni mogą być także seniorzy, którzy już otrzymali wypłatę bądź stanie się to już niebawem, bowiem ZUS wypłaca w grudniu świadczenia w terminach: 1.,5.,6.,10.,15.,20. i 23. dnia miesiąca.

Kiedy wypłata 500 plus w grudniu 2022?

W przypadku świadczenia “500 plus” rodzice spodziewać się mogą wypłat w terminie: 2.,4.,7.,9.,12.,14.,16.,18.,20., i 22. dnia miesiąca. Ostatnie środki wypłacane 20., czy 22. grudnia to i tak dla wielu za późno, by przygotować wigilię i kupić bliskim wymarzone prezenty. Niestety ci Polacy będą zmuszeni przygotować się do świąt w ostatniej chwili.

Nie zmienia to jednak faktu, że tegoroczne święta dla wielu będą znacznie skromniejsze niż jeszcze rok temu. Polacy będą szukać sposobów na zaoszczędzenie na prezentach np. poprzez zakupy na wyprzedażach, z kolei inni kupią używane zabawki jako prezent dla najmłodszych.

